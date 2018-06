Realistische Lewandowski: 'Polen heeft simpelweg te weinig kwaliteit'

Eerder was ook Senegal al te sterk (2-1), waardoor Polen na twee groepswedstrijden al weet dat de volgende ronde niet meer haalbaar is.

"Misschien was dit wel het maximale. Laten we eerlijk zijn: het is niet zo dat we verloren door details. We hebben gevochten en ons best gedaan, maar op dit moment zat er niet meer in", zei Lewandowski na de nederlaag tegen Colombia.

"Veel dingen gingen niet zoals ze zouden moeten gaan op een WK. Ik stond voorin op een eiland. We hebben alles gegeven, maar alleen inzet is niet genoeg om een WK-wedstrijd te winnen. We hebben simpelweg te weinig kwaliteit."

Polen, dat wel een succesvolle kwalificatiereeks kende, neemt voor de achste keer deel aan het WK. Een derde plaats in 1974 én 1982 geldt tot dusver als beste resultaat.

Pijn

Bondscoach Adam Nawalka nam de verantwoordelijkheid voor het fiasco. "We zijn boos en teleurgesteld, maar we moeten verder. Morgen is weer een nieuwe dag", zei de voormalig international van Polen.

"Voor mij doet dit falen het meest pijn en ik neem er de verantwoordelijkheid voor. Helaas horen zulke resultaten ook bij voetbal. Iedereen deed zijn best, maar het was niet genoeg voor een goed resultaat."

Nawalka zag net als captain Lewandowski een gebrek aan kwaliteit. "Op het gebied van strijd zag het er goed uit, maar Colombia was voetballend beter. Ik ga geen spelers individueel bespreken. Ik heb geprobeerd een zo goed mogelijke ploeg op te stellen."

Het uitgeschakelde Polen sluit de groepsfase donderdag vanaf 16.00 uur af met een duel met Japan, dat nog wél in de race is voor de achtste finales. De Aziaten leiden in groep H met vier punten, voor Senegal (ook vier) en Colombia (drie).