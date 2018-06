FIFA start ook onderzoek naar uitspraken voorzitter Servische voetbalbond

Kokeza uitte zaterdag tegenover de BBC flinke kritiek op scheidsrechter Felix Brych. Die zou volgens de Serviërs in het duel met Zwitserland onder meer hebben verzuimd videobeelden te bekijken, toen Aleksandar Mitrovic in het strafschopgebied door twee verdedigers onderuit leek te worden getrokken.

"We zijn op brute wijze beroofd. Dit gaat niet alleen over de videoarbiter, maar ook over mensen die scheidsrechters aanstellen", heeft Kokeza gezegd. "We weten allemaal dondersgoed dat meer dan de helft van de Zwitserse bevolking Duits is. Iedereen bij Servië - de staf, de spelers en het volk - is teleurgesteld en gefrustreerd over het onrecht dat ons door de FIFA is aangedaan."

Er loopt ook al een onderzoek naar de Servische bondscoach Mladen Krstajic, die zich na het verloren duel met de Zwitsers eveneens niet kon beheersen en zowel tegen de media als later op Instagram flink tekeerging over arbiter Brych.

Gebaar

Bovendien spande de FIFA een zaak aan tegen de Zwitserse doelpuntenmakers Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri. Beide spelers deden na hun treffer met hun handen een vogel na, wat door velen werd gezien als een verwijzing naar de adelaar in de vlag van Albanië. Ze werden door de Servische fans in Kaliningrad constant uitgefloten.

De verhoudingen tussen Albanië en Kosovo enerzijds en Servië anderzijds, liggen nog altijd uiterst gevoelig. Zowel Xhaka, als Shaqiri heeft Kosovaars-Albanese roots en is dus emotioneel betrokken bij de situatie.

Zwitserland versloeg Servië in de slotminuten met de goal van Shaqiri. Daardoor maken de Serviërs alleen nog kans op een plek in de knock-outfase als in het laatste groepsduel niet van Brazilië verloren wordt.