Bondscoach Colombia looft 'symbool' Falcao na eerste WK-treffer

"Het doelpunt van Falcao is één van de mooiste aspecten van de avond. Hij is een symbool voor het nationale elftal en een symbool voor het Colombiaanse voetbal in het algemeen", zei Pekerman zondag in het Russische Kazan.

Falcao doet in Rusland voor het eerst in zijn loopbaan mee aan een WK. Vier jaar geleden zou de 32-jarige spits van AS Monaco al debuteren op het mondiale eindtoernooi, maar hij kon door een zware knieblessure uiteindelijk toch niet in actie komen in Brazilië.

In het openingsduel met Japan op 19 juni maakte Falcao al zijn eerste WK-minuten en tegen Polen zorgde hij ook voor zijn eerste treffer op een wereldkampioenschap. De 73-voudige international schoot twintig minuten voor tijd de 2-0 binnen, waarmee hij de wedstrijd besliste.

Schitteren

Volgens Pekerman heeft Colombia er alles aan gedaan om Falcao aan een doelpunt te helpen. De bondscoach is er bovendien van overtuigd dat zijn spits het nodige vertrouwen opdoet door de treffer.

"Het feit dat hij heeft gescoord, is extreem belangrijk. Niet alleen voor de wedstrijd van vanavond, maar ook voor de komende duels. We hopen altijd dat hij kan laten zien wat hij tegen Polen heeft laten zien. We willen hem als team helpen, zodat hij zijn kwaliteiten kan tonen en kan schitteren."

Colombia zou bij een nederlaag tegen Polen uitgeschakeld zijn en dus stond er veel druk op de wedstrijd. Pekerman is trots dat zijn ploeg daar zo goed mee om is gegaan. "Er was geen ruimte om fouten te maken. Daar hebben we uitstekend op gereageerd door een mooie wedstrijd met goed voetbal op de mat te leggen. Nu staan we er weer goed voor."

'Los Cafeteros' hebben alles in eigen hand, maar moeten donderdag wel de laatste groepswedstrijd tegen Senegal winnen. De Afrikanen speelden eerder op zondag met 2-2 gelijk tegen Japan, dat ook vier punten heeft en de groepsfase afsluit tegen Polen.