Mascherano ontkent opstand Argentijnse spelers tegen bondscoach Sampaoli

"Onze relatie met de bondscoach is volledig normaal. Natuurlijk laten we het wel weten als we ergens niet tevreden over zijn, want het zou hypocriet en schadelijk voor het elftal zijn om dat niet te doen", zei Mascherano zondag op een persconferentie, waar ook voorzitter Claudio Tapia van de Argentijnse bond aanwezig was.

Sampaoli staat onder zware druk sinds de uiterst pijnlijke nederlaag tegen Kroatië (3-0) van afgelopen donderdag. Aangezien Argentinië ook de openingswedstrijd tegen IJsland (1-1) niet wist winnen, is de kans reëel dat de vicewereldkampioen van vier jaar geleden al in de groepsfase uitgeschakeld wordt.

Argentinië moet dinsdag zelf nummer twee Nigeria (drie punten) verslaan en hopen dat IJsland (één punt) niet wint van Kroatië, dat zes punten heeft en daardoor al zeker is van een plek bij de laatste zestien. "We weten dat we in een lastige situatie zitten", zei Mascherano. "We moeten onze inzichten met elkaar delen en als een verenigd Argentinië aan de aftrap staan om een goede kans te maken."

Tapia

Voorzitter Tapia van de Argentijnse voetbalbond sprak op de persconferentie zijn steun uit in Sampaoli. De vijftigjarige Argentijn maakte ook van het moment gebruik om uit te halen naar de media die de laatste dagen schreven over een mogelijk ontslag van de bondscoach.

"We hebben nog een kans en die willen we met beide handen aangrijpen. Vooral voor de Argentijnse fans, die in tegenstelling tot de mensen die hier bij deze persconferentie aanwezig zijn, geen slechte intenties hebben", zei Tapia tegen de aanwezige journalisten.

Argentinië moet dinsdag voorkomen dat het voor de eerste keer sinds het WK 2002 in de groepsfase strandt. In 2006 en 2010 reikte 'La Albiceleste' tot de kwartfinales en vier jaar geleden verloren de Argentijnen de finale van Duitsland.