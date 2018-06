Colombia schakelt Polen uit en houdt kans op achtste finales WK

Yerry Mina tekende aan het einde van de eerste helft voor het eerste doelpunt. Radamel Falcao gooide de wedstrijd twintig minuten voor tijd op slot en Juan Cuadrado vergrootte de marge vlak voor tijd zelfs nog naar drie.

Voor de Polen, die hun openingswedstrijd tegen Senegal al met 1-2 verloren, was de nederlaag tegen Colombia fataal. De Oost-Europeanen hebben in groep H nu vier punten minder dan Senegal en Japan, die eerder op zondag met 2-2 gelijkspeelden. Met nog een wedstrijd te gaan is dat gat niet meer te overbruggen.

Colombia komt op drie punten en heeft een plek in de achtste finales nog in eigen hand. De Zuid-Amerikanen, die vier jaar geleden in de kwartfinales werden uitgeschakeld door Brazilië, moeten op 28 juni dan wel winnen van Senegal. Polen sluit de groepsfase af tegen Japan.

James Rodríguez maakte zondag zijn rentree bij Colombia. De topscorer van het WK 2014 ontbrak tijdens de eerste wedstrijd in de basisopstelling door een spierblessure, maar was nu wel fit genoeg voor een plek bij de eerste elf. Ook PSV'er Santiago Arias en oud-Ajacied Davinson Sánchez stonden namens Colombia aan de aftrap in de Kazan Arena.

Kansen

Het tempo in de beginfase lag hoog, al waren de kansen in de eerste helft op één hand te tellen. Polen kwam niet verder tot enkele corners, terwijl ook de dreiging van Colombia lange tijd slechts in speldenprikjes resulteerde. Cuadrado kwam er na 35 minuten goed door, maar doelman Wojciech Szczesny was alert en onderschepte zijn voorzet.

Enkele minuten later was het alsnog raak voor de Colombianen dankzij een ingestudeerde corner. Rodríguez gaf aan de zijkant van het strafschopgebied een afgemeten voorzet op Mina, die de Poolse verdedigers klopte in de lucht en raak kopte.

Polen, dat net als Colombia tot die openingstreffer geen schot op doel had gelost, stelde daar pas tien minuten na rust iets tegenover. Robert Lewandowski werd knap voor doelman David Ospina gezet, maar de spits van Bayern München verzuimde het buitenkansje te benutten.

Falcao

Colombia bleef de gevaarlijkste ploeg en gooide het duel twintig minuten voor tijd ook op slot. Juan Quintero gaf een fraaie steekbal op Falcao, die Szczesny passeerde met een fraai schot buitenkant voet en zo voor zijn eerste WK-treffer tekende.

Daarmee was het verzet van Polen gebroken. Bondscoach Adam Nawalka besloot in de slotfase nog opportunistischer te spelen, maar daardoor lag het achterin helemaal open en daar wist Colombia optimaal van te profiteren.

Ditmaal was het Rodríguez met een splijtende pas op Cuadrado, die net als Falcao geen fout maakte oog in oog met Szczesny en Polen zo een pijnlijke nederlaag bezorgde.