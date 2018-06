Durmaz legt op training Zweden verklaring af tegen racistische uitlatingen

De 29-jarige Durmaz werd zaterdag racistisch bejegend en met de dood bedreigd na zijn zwakke invalbeurt in het met 2-1 verloren WK-duel met Duitsland.

Voordat de speler van Toulouse zijn verklaring aflegde, hadden de voltallige Zweedse selectie en staf zich achter hem opgesteld. "Ik wil graag een aantal dingen kwijt over wat er gisteren na de wedstrijd is gebeurd", begon Durmaz. "Ik speel op het hoogste niveau, dus ik weet dat kritiek bij mijn vak hoort."

"Maar er is een grens en die is gisteren overschreden", vervolgde hij. "Als iemand mij een Arabische duivel, een terrorist of Taliban noemt, dan wordt die grens overschreven. En het is nog erger als ze mijn familie en kinderen bedreigen. Wie doet zoiets?"

Tegen Duitsland nam Durmaz een kwartier voor tijd de plaats in van Viktor Claesson. Hij verloor al zijn persoonlijke duels en maakte in blessuretijd de overtreding die leidde tot de vrije trap waaruit Toni Kroos het winnende doelpunt maakte.

Trots

Durmaz werd geboren in het Zweedse Örebro en zijn ouders zijn van Aramese afkomst. "Ik ben Zweeds en trots om voor het Zweedse team te spelen. Dat is het hoogst haalbare dat je als voetballer kan bereiken. Ik zal die trots nooit kapot laten maken door racisten. Ik wil iedereen bedanken die mij heeft gesteund. Dat betekent heel veel voor me."

Hij kreeg de steun van bondscoach Janne Andersson. "We staan voor honderd procent achter de verklaring van Jimmy", aldus de 55-jarige coach. "Maar we zeggen er vanaf nu niets meer over en concentreren ons op de volgende wedstrijd."

Die wedstrijd speelt Zweden woensdag tegen Mexico. De Scandinaviërs staan net als Duitsland op drie punten in groep F, waarin de Mexicanen met zes punten aan kop gaan.