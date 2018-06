FIFA start onderzoek naar Duitse officials voor 'provoceren' Zweden

De FIFA meldt zondag dat het gaat om Uli Voigt, die bij de Duitse ploeg de contacten met de tv-media regelt, en Georg Behlau, die onder meer verantwoordelijk is voor de logistiek rondom de 'Mannschaft'.

De Zweedse bondscoach Janne Andersson was zaterdag woedend, omdat een aantal Duitsers zich na de cruciale goal van Kroos onsportief zouden hebben gedragen richting de Zweedse bank.

"Sommige Duitse spelers en functionarissen renden na de 2-1 onze kant op, maakten allerlei gebaartjes en maakten ons belachelijk. Daar heb ik me bijzonder aan gestoord. Waar is het respect?", zei Andersson na de wedstrijd.

De ruzie leidde tot het nodige duw- en trekwerk langs de lijn. Andersson ging verbaal de strijd aan met de Duitse teammanager Oliver Bierhoff.

Gebalde vuist

Volgens de Zweedse krant Aftonbladet begon het geruzie omdat Voigt na de goal in zijn handen klapte en zijn vuist balde in de richting van de Zweedse bank. Dat leverde een stevige reactie op bij de Scandinaviërs.

"Het is voetbal, het was een emotionele reactie van mij", reageerde Voigt zondag tegen de Duitse krant Bild. "Maar het had niet mogen gebeuren. Ik heb mijn excuses aangeboden."

Behlau benadrukte ook dat hij nog op het veld zijn excuses had aangeboden tegen de leider van de Zweedse WK-delegatie. "Toen ik mijn vuisten balde, had ik snel door dat ik te ver was gegaan", zei hij tegen Bild. "Dit past niet bij mij, maar het was een zeer emotioneel moment in de 95e minuut en ik had mezelf even niet onder controle."

De Duitse bond bood zondagavond al zijn excuses aan voor het gedrag van de officials. "Het was een emotionele wedstrijd. Aan het eind waren reacties en gebaren van onze officials in de richting van de Zweedse bank te emotioneel", schreef de DFB op Twitter. "Dat is niet hoe wij dingen doen. Daarvoor hebben wij ons verontschuldigd bij de Zweedse trainer en zijn team. Sorry."

Mexico

De FIFA meldt zondag alleen dat er een onderzoek is gestart naar Voigt en Behlau voor hun "acties na de wedstrijd". Het is niet duidelijk wat de mogelijke straffen kunnen zijn. Voorlopig komt er geen onderzoek naar een Zweedse beveiliger die een duw gaf aan een Duitse official.

Hakan Sjöstrand, secretaris-generaal bij de Zweedse voetbalbond, benadrukte zondag tegen Aftonbladet dat de ruzie begon door het gedrag van de Duitsers. "Ik kan slechte verliezers soms accepteren, maar niet slechte winnaars. Maar goed, de Duitsers hebben sorry gezegd en nu is het klaar. We hebben hier geen tijd meer voor, want de wedstrijd tegen Mexico komt eraan."

Duitsland en Zweden hebben na hun emotionele onderlinge treffen beide drie punten uit twee wedstrijden. Mexico gaat aan de leiding in groep F met zes punten. Woensdag speelt Duitsland in zijn laatste groepswedstrijd tegen het nog puntloze Zuid-Korea, terwijl Zweden het opneemt tegen Mexico.