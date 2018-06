Southgate baalt na monsterzege van late tegentreffer Panama

"Als ik zeer kritisch ben, moet ik zeggen dat ik niet echt blij was met onze start en dat ik niet echt blij was met de late tegentreffer", zei Southgate na de wedstrijd in Nizhny Novgorod tegen de BBC.

Engeland stond bij rust al met 5-0 voor door goals van John Stones (2), Harry Kane (2) en Jesse Lingard. Na een uur voltooide Kane zijn hattrick (6-0), maar twaalf minuten voor tijd deed Felipe Baloy met de eerste WK-treffer ooit voor Panama wat terug.

Dat doelpunt zou nog weleens van belang kunnen zijn, omdat Engeland in groep G nu precies gelijk staat met België. Beide landen hebben zes punten en een doelsaldo van 8-2.

Teleurstellend

Als Engeland met 6-0 gewonnen had van Panama, had de wereldkampioen van 1966 in het laatste groepsduel met België op donderdag genoeg gehad aan een gelijkspel om poulewinnaar te worden.

Nu zal er bij een remise gekeken moeten worden naar het aantal gele en rode kaarten van de Belgen en de Engelsen om te bepalen wie als eerste eindigt. Als ook dat niet voor een verschil zorgt, zal er geloot worden door de FIFA.

"Toen het 5-0 stond, hebben we besproken hoe belangrijk het was om nog één goal te maken", aldus Southgate. "Daarom was die tegengoal in de slotfase zo teleurstellend."

Zelfvertrouwen

De Engelse bondscoach was vanzelfsprekend wel blij met de zege op Panama en met het feit dat zijn ploeg na twee duels al zeker is van een plek in de achtste finales.

"Na onze lastige start van deze wedstrijd, waarbij we wat zenuwachtig leken, hebben we 35 à 40 minuten goed gespeeld. In de tweede helft werd het weer wat lastiger."

"Voor ons zelfvertrouwen was het belangrijk dat we flink wat goals hebben gemaakt", stelde Southgate, die zijn ploeg in het eerste groepsduel in extremis met 2-1 zag winnen van Tunesië. "Het is ook prettig dat onze spelhervattingen vandaag zo gevaarlijk waren."

"Uiteindelijk is het natuurlijk mooi om te zien dat de spelers genieten van het voetbal dat ze spelen en dat hun arbeid van de afgelopen weken beloond is."

Kane

Kane was blij dat hij de wedstrijdbal mee naar huis mocht nemen als beloning voor zijn hattrick bij de Engelse monsterzege. "Het is niet veel spelers gegeven om een hattrick te maken op het WK dus ik ben daar zeer trots op", aldus de Engelse topspits die met vijf doelpunten tot nu toe de meeste treffers heeft gemaakt op het WK in Rusland.

Door zijn drie doelpunten tegen Panama voegt Kane zich in een illuster rijtje. Na Geoff Hurst in de WK-finale in 1966 en Gary Lineker op het WK van 1986 is hij de derde Brit met drie doelpunten in een wedstrijd op het mondiale eindtoernooi.

"Maar ik ben vooral erg trots op het team. We hadden ook veel plezier", zei de 24-jarige spits van Tottenham Hotspur op de persconferentie na afloop. "We werken hard aan onze standaardsituaties en dat betaalt zich nu uit. Ik hoop dat ik door kan gaan met scoren en uiteindelijk de topscorer op dit WK kan worden."