Engeland vernedert Panama en gaat met België naar achtste finales WK

De Engelsen, die op een WK of EK nog nooit met meer dan drie doelpunten verschil wonnen, stonden dankzij twee strafschoppen van Harry Kane, twee kopballen van John Stones en een treffer van Jesse Lingard bij rust al met 5-0 voor tegen het onmachtige Panama.

Na rust werd de middag voor de wereldkampioen van 1966 nog mooier - en voor Panama pijnlijker - door opnieuw Kane, die daarmee zijn hattrick te pakken had. In de slotfase schreef Felipe Baloy historie door namens debutant Panama de eerste WK-goal ooit te maken.

Door de monsterzege komt Engeland, dat eerder Tunesië ternauwernood met 2-1 klopte, op zes punten uit twee wedstrijden. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate is daardoor zoals verwacht samen met België achtstefinalist.

Engeland sluit de groepsfase donderdag vanaf 20.00 uur af met een wedstrijd tegen de 'Rode Duivels', die het WK begonnen met ruime zeges op Panama (3-0) en Tunesië (5-2). De Panamezen en de Tunesiërs spelen tegelijkertijd om de eer.

Walk-over

De Engelsen, die met Ruben Loftus-Cheek in plaats van de geblesseerde Dele Alli aan de wedstrijd begonnen, kwamen al heel vroeg op voorsprong. Stones stond bij een corner vogelvrij en zorgde met het hoofd voor zijn eerste interlandgoal.

Het doelpunt bleek een voorbode voor een walk-over, want het zwakke Panama - dat in de beginfase nog wel een aantal keer in de buurt van doelman Jordan Pickford kwam - werd compleet overlopen.

Na een overtreding op Lingard schoot aanvoerder Kane in de 22e minuut zeer overtuigend raak vanaf elf meter en een kwartier later zorgde Lingard zelf met een schitterend schot in de kruising voor 3-0.

Dankzij opnieuw Stones (kopbal na een ingestudeerde vrije trap) en Kane, die zijn perfecte eerste penalty kopieerde, liep Engeland nog voor rust uit naar 5-0. De 'Three Lions' scoorden voor het eerst minimaal vijf keer op een eindtoernooi.

Uitzinnige fans

De tweede helft van de wedstrijd in Nizhny Novgorod was door de stand gezapig, al kon het Engelse publiek nog wel een keer juichen. Kane veranderde de bal zonder het zelf door te hebben van richting met zijn hak en maakte daarmee zijn vijfde doelpunt van dit WK.

Een historisch moment volgde in de 78e minuut, toen Baloy profiteerde van een gebrek aan concentratie bij de Engelsen en met een kopbal voor het eerste WK-doelpunt van Panama ooit zorgde. De treffer leidde tot uitzinnige Panamese fans op de tribune.

In de laatste tien minuten van de wedstrijd geloofde Engeland het wel. De ploeg van Southgate beperkte zich veelal tot het rondspelen van de bal in de wetenschap dat het ticket voor de achtste finales al lang en breed binnen was.