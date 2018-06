Engeland start 'gewoon' met Sterling in WK-duel met Panama

Zoals verwacht neemt middenvelder Ruben Loftus-Cheek bij de eerste elf de plek over van Dele Alli. De spelmaker van Tottenham Hotspur is nog niet hersteld van de dijbeenblessure die hij in het met 2-1 gewonnen openingsduel met Tunesië opliep.

De afgelopen dagen was er in het Engelse kamp veel te doen over een vermeende uitgelekte opstelling voor de tweede groepswedstrijd tegen Panama. Een verslaggever nam afgelopen donderdag een foto van een notitieblok van assistent-bondscoach Steve Holland met daarop een mogelijke basiself.

Holland bood zijn excuses aan de Engelse selectie aan, bondscoach Southgate maakte duidelijk dat hij niet blij was met de Engelse media, maar uiteindelijk blijkt de uitgelekte 'opstelling' niet de juiste te zijn.

Op de foto van het notitieblok van Holland was namelijk te zien dat Marcus Rashford in de spits zou starten naast aanvoerder Harry Kane, maar de aanvaller van Manchester United zal zondag net als tegen Tunesië op de bank beginnen. De bekritiseerde Sterling, die in oktober 2015 voor het laatst scoorde namens Engeland, behoudt zijn plek.

België

Engeland-Panama begint om 14.00 uur in het warme Nizjni Novgorod en staat onder leiding van de Egyptische scheidsrechter Gehad Grisha. Bij een zege van Engeland zijn zowel België als de Engelsen zeker van een plek in de achtste finales.

De Belgen maakten zaterdag indruk door met liefst 5-2 te winnen van Tunesië, nadat de ploeg van Roberto Martínez eerder al met 3-0 won van Panama. De 'Rode Duivels' gaan met zes punten uit twee duels aan kop in groep G.

Opstellingen

Engeland: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Loftus-Cheek, Young; Lingard, Sterling; Kane.

Panama: Penedo; Murillo, Torres, Escobar, Davis; Gomez, Barcenas, Cooper, Godoy; Rodriguez, Perez.