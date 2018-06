Servië geeft felle kritiek op arbiter Brych vervolg met officieel protest

De FSS vindt dat Brych en zijn collega's onder meer hebben verzuimd videobeelden te gebruiken bij een vermeende strafschop voor Servië. Aleksandar Mitrovic leek door twee verdedigers van Zwitserland onderuit te worden getrokken, maar de bal ging niet op de stip.

De Servische spits kreeg in plaats daarvan zelf een gele kaart. "Wordt hier met twee maten gemeten? Wordt de videoarbiter slechts selectief gebruikt?", vraagt de FSS aan de FIFA in het officiële protest tegen scheidsrechter Brych.

Slavisa Kokeza, voorzitter van de Servische bond, kondigde het protest zaterdag al aan tegen de BBC. "We zijn op brute wijze beroofd. Dit gaat niet alleen over de videoarbiter, maar ook over mensen die scheidsrechters aanstellen", zei hij.

"We weten allemaal dondersgoed dat meer dan de helft van de Zwitserse bevolking Duits is. Iedereen bij Servië - de staf, de spelers en het volk - is teleurgesteld en gefrustreerd over het onrecht dat ons door de FIFA is aangedaan."

Onderzoek

De tuchtcommissie van de FIFA heeft al een onderzoek ingesteld naar uitlatingen van de Servische bondscoach Mladen Krstajic, die zich behoorlijk liet gaan na het verloren duel met Zwitserland.

"We zijn bestolen", brieste hij. "Ik zou Brych geen gele of rode kaart geven, maar naar Den Haag sturen. Hij zou daar hetzelfde proces moeten krijgen als ze ons hebben gegeven.'' De bondscoach doelde daarmee op het inmiddels gesloten Joegoslavië-tribunaal, waar heel wat Servische oorlogsmisdadigers zijn berecht.

Ook zette Krstajic foto’s van de wedstrijd op zijn Instagram-account. "Helaas zijn het alleen de Serviërs die worden veroordeeld door een selectieve justitie. Ooit gebeurde dat in Den Haag en vandaag in het voetbal door de VAR", was het commentaar bij die post.

Gebaar

Servië-Zwitserland krijgt in meerdere opzichten een staartje, want de FIFA spande zaterdag al een zaak aan tegen de Zwitserse doelpuntenmakers Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri.

Beide spelers deden na hun treffer met hun handen een vogel na, wat door velen werd gezien als een verwijzing naar de adelaar in de vlag van Albanië. Ze werden door de Servische fans in Kaliningrad constant uitgefloten.

De verhoudingen tussen Albanië en Kosovo enerzijds en Servië anderzijds liggen nog altijd uiterst gevoelig. Zowel Xhaka als Shaqiri heeft Kosovaars-Albanese roots en is dus emotioneel betrokken bij de situatie.

Zwitserland versloeg Servië in de slotminuten door de goal van Shaqiri. Daardoor maken de Serviërs alleen nog kans op een plek in de knock-outfase als in het laatste groepsduel niet van Brazilië verloren wordt.