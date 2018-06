Farfán heeft hersenschudding en moet nog in ziekenhuis blijven

In afwachting van nadere onderzoeken, mag Farfán de kliniek nog niet verlaten. Naar omstandigheden gaat het volgens de Peruaanse voetbalbond wel weer de goede kant op met hem.

Farfán kwam zaterdag hard in aanraking met Jeremy Aguirre, de doelman van de nationale jeugdploeg. De 33-jarige aanvaller raakte daarbij even buiten bewustzijn. Peru traint tijdens het WK soms met de nationale selectie onder twintig jaar die eveneens in Rusland verblijft.

Peru is in groep C na nederlagen tegen Denemarken en Frankrijk al uitgeschakeld voor een plaats in de achtste finales. De Zuid-Amerikaanse ploeg sluit dinsdag de poulefase af met de wedstrijd tegen Australië. Farfán zal in dat duel ontbreken.

De aanvaller stond in de basis tijdens het eerste groepduel met Denemarken (1-0-verlies), maar moest in de tweede wedstrijd tegen Frankrijk plaatsmaken voor aanvoerder Paolo Guerrero. Ook die wedstrijd werd met 1-0 verloren.

Rudy

Sebastian Rudy, middenvelder van Duitsland, kampt eveneens met een blessure. De speler van Bayern München viel zaterdag in het cruciale duel met Zweden in groep F uit met een hevig bloedende neus nadat hij hard in aanraking kwam met de schoen van Ola Toivonen.

"Volgens mij heeft hij zijn neus gebroken", zei bondscoach Joachim Löw daarover direct na de wedstrijd. Hij kon nog niet zeggen of Rudy kan spelen in het laatste groepsduel met Zuid-Korea.

Duitsland, dat met 2-1 won door een doelpunt van Toni Kroos in de 95e minuut, heeft tegen de Zuid-Koreanen aan een overwinning waarschijnlijk genoeg om de achtste finales te bereiken. De eerste wedstrijd tegen Mexico werd verrassend verloren (1-0).