'Voetbalgod Kroos bewees tegen Zweden dat hij nieuwe leider Duitsland is'

Kroos hield de hoop van Duitsland op het bereiken van de achtste finales levend door in de 95e minuut prachtig raak te schieten uit een vrije trap. Hij voorkwam daarmee een nieuwe dreun na de 0-1-nederlaag tegen Mexico.

"Wát een wedstrijd, wát een drama en wát een ontknoping. Met dank aan Kroos. Toni, je bent een voetbalgod", jubelt de altijd uitgesproken boulevardkrant Bild.

"Duitsland strompelde lange tijd richting de uitgang, maar toen stonden Marco Reus en Kroos op. Een droom-vrije trap vanuit een heel moeilijke hoek bracht ons in extase."

Der Spiegel constateert dat Kroos op het juiste moment opstond. "Bastian Schweinsteiger is er niet meer, Philipp Lahm is er niet meer. Kroos zou nu de leider van de Duitse ploeg moeten zijn. In die ongelooflijke 95e minuut van het drama tegen Zweden liet hij zien dat hij die rol op zich genomen heeft", schrijft de krant.

"Als hij niet had gescoord, had men het gelijkspel tegen het verdedigend sterke, maar voetballend matige Zweden vooral de ster van Real Madrid aangerekend. De winnende goal hielp niet alleen de ploeg, maar was ook voor hem persoonlijk een opluchting."

Shakespeare

Volgens Suddeutsche Zeitung had Duitsland-Zweden een productie van toneelschrijver William Shakespeare kunnen zijn. "Shakespeare overdreef zaterdagavond een beetje", beschrijft de krant het verloop van de wedstrijd met een knipoog.

"De dreiging van een doemscenario, de bloedende Sebastian Rudy, de gevolgen van een slechte pass van Kroos, de hangende hoofden van de Duitse spelers bij rust, de briljante terugkeer in de tweede helft, de wraak van de blessuregevoelige Reus, de rode kaart voor Jerome Boateng, het mogelijke einde van het tijdperk-Joachim Löw - en alles werd opgelost door slechts een prachtig schot van Kroos."

Ondanks de jubelstemming blijft Kicker realistisch. "De redding door de viervoudig Champions League-winnaar van Real Madrid kan een eerste vonk zijn, maar realistisch gezien is dit succes slechts een eerste kleine stap", beseft het voetbalmedium.

"Deze finale heeft laten zien hoe dicht winst en verlies bij elkaar liggen en welke grote rol geluk speelt."

Titelverdediger Duitsland staat na twee groepsduels op de tweede plaats in groep F met drie punten. Een overwinning in de derde wedstrijd tegen Zuid-Korea lijkt genoeg voor een ticket voor de knock-outfase.