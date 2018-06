WK-programma 25 juni: Marokko neemt afscheid, Iran moet stunten

16.00 uur, Cosmos Arena in Samara: Rusland-Uruguay

Zowel Rusland als Uruguay is met zes punten uit twee wedstrijden zeker van de achtste finales en dus draait het in dit duel om groepswinst. Uruguay moet winnen, omdat bij een gelijkspel Rusland vanwege een beter doelsaldo de nummer één blijft.

Weetje over de wedstrijd: Uruguay kan het eerste land sinds het WK van 2010 worden dat zonder tegengoal de groepsfase doorkomt. Destijds waren het Portugal en Uruguay zelf die de nul hielden in de eerste drie wedstrijden.

Speler om in de gaten te houden: Artem Dzyuba is geen begaafd technicus, maar met zijn 1,96 meter lange lichaam is hij wel lastig te verdedigen. De krachtige spits, die het afgelopen halfjaar bij het bescheiden Arsenal Tula speelde, gaat tegen de Uruguayanen voor zijn derde goal dit toernooi. Als dat lukt is Dzyuba de derde Rus ooit die in drie WK-wedstrijden op rij scoort. Valentin Ivanov (1962) en Valeri Porkujan (1966) deden het al.

16.00 uur, Volgograd Arena in Volgagrad: Saoedi-Arabië-Egypte

Saoedi-Arabië en Egypte zijn al uitgeschakeld en dus gaat dit duel vooral om de eer. De Saoedi's willen hun eerste WK-zege boeken sinds België in 1994 met 1-0 verslagen werd. Daarna werd liefst tien keer verloren en twee keer gelijkgespeeld. Egypte won zelfs nog nooit op een WK (twee keer gelijk en vier keer verlies). Alleen Honduras (negen) speelde meer WK-wedstrijden zonder overwinning.

Weetje over de wedstrijd: De Egyptische selectie telt liefst vier spelers die bij een Saoedische club onder contract staan: Essam El-Hadary (Al Taawun), Mohamed Abdel-Shafy (Al Fateh), Shikabala (Al Raed) en Mahmoud Kahraba (Al Ittihad). Opvallend is dat geen van die clubs een speler voor de WK-selectie van Saoedi-Arabië levert.

Speler om in de gaten te houden: De grote vraag is of de Egyptische bondscoach Hector Cuper reservedoelman Essam El-Hadary speeltijd gunt. Als El-Hadary minuten maakt is hij met 45 jaar en 161 dagen de oudste speler ooit op een WK. Het record staat nu op naam van de Colombiaanse doelman Faryd Mondragon, die 43 jaar en drie dagen oud was toen hij in 2014 inviel tegen Japan.

20.00 uur: Mordovia Arena in Saransk: Iran-Portugal

Als Iran wint, haalt het Aziatische land voor het eerst in de historie de knock-outfase van het WK. Bij een gelijkspel moeten de Iraniërs hopen dat Spanje tegen een nederlaag aanloopt tegen Marokko. Portugal heeft aan een punt genoeg om door te gaan.

Weetje over de wedstrijd: Met de Portugees Carlos Queiroz staat voor het eerst dit toernooi een bondscoach tegenover zijn eigen land. De 65-jarige Queiroz was zelfs twee keer bondscoach van Portugal (1991 tot 1993 en 2008 tot 2010), waarna hij in april 2011 in dienst trad bij Iran.

Speler om in de gaten te houden: Let u toch maar weer extra op Cristiano Ronaldo, want de Portugese superster is bezig aan zijn beste toernooi ooit. Van zijn tien doelpogingen gingen er liefst vier in. Ter vergelijking: op zijn drie eerdere WK's scoorde Ronaldo maar drie keer uit in totaal zeventig doelpogingen.

20.00 uur: Kaliningrad Stadion in Kaliningrad: Spanje-Marokko

Spanje heeft aan een punt genoeg voor een plek in de achtste finales en bij een nederlaag is 'La Roja' afhankelijk van het resultaat bij Iran tegen Portugal. Het al uitgeschakelde Marokko kan alleen de eer redden door te voorkomen dat het net als in 1994 - toen in een poule met Nederland, België en Saoedi-Arabië - na louter nederlagen het WK verlaat.

De Marokkanen hebben dit toernooi zelfs nog geen goal gemaakt. De laatste Marokkaanse doelpuntenmaker op een WK was Salaheddine Bassir in de met 3-0 gewonnen groepswedstrijd tegen Marokko op het WK 1998 in Frankrijk. De laatste landen die het WK puntloos én zonder treffer verlieten zijn Saoedi-Arabië en China in 2002 in Zuid-Korea en Japan.

Weetje over de wedstrijd: Als Spanje wint, dan gebeurt dat waarschijnlijk met 1-0. Bij de laatste zes Spaanse WK-zeges stond die uitslag namelijk maar één keer niet op het scorebord en dat was op het WK 2014 tegen Australië. Door goals van David Villa, Fernando Torres en Juan Mata won Spanje toen met 3-0.

Speler om in de gaten te houden: Twee jaar geleden werd Diego Costa niet goed genoeg bevonden voor het EK in Frankrijk, maar op dit WK mogen de Spanjaarden blij zijn dat hij erbij is. De 29-jarige spits van Atletico Madrid scoorde al drie keer en had daar maar vier schoten voor nodig.

