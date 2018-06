Zweden beschuldigen Duitsers van gebrek aan respect bij vieren late goal

Andersson maakte een aantal woedende gebaren in de richting van de Duitse bank nadat Kroos de regerend wereldkampioen in de 95e minuut toch nog aan de zege had geholpen.

"Sommige Duitse spelers en functionarissen renden na de 2-1 onze kant op, maakten allerlei gebaartjes en maakten ons belachelijk. Daar heb ik me bijzonder aan gestoord, ze gedroegen zich zeer onsportief", zei de Zweedse trainer in een interview met de Zweedse zender TV4. "Waar is het respect?"

De ruzie leidde tot het nodige duw- en trekwerk langs de lijn. Andersson ging verbaal de strijd aan met de Duitse teammanager Oliver Bierhoff. "We hebben 95 minuten gevochten op het veld. Als het laatste fluitsignaal klinkt, geef je elkaar een hand en ga je weg. Maar sommige Duitsers gedroegen zich niet op een nette manier", zei de Zweedse bondscoach.

"Heel veel mensen op onze bank hebben zich daar enorm aan gestoord. Je hoort je tegenstander rustig te laten treuren, maar nu wreven ze het er bij ons in."

De Zweedse middenvelder Emil Forsberg vond ook dat de Duitsers "een gebrek aan respect" toonden na het winnende doelpunt. "Het was walgelijk gedrag. Ik vind dat je niet op die manier naar je tegenstander moet rennen en op die manier een goal moet vieren."

Excuses

Laat op de avond maakte de Duitse bond via Twitter excuses voor het gedrag van een aantal personen, al werd daarbij gesproken van een "te emotionele" reactie in plaats van een gebrek aan respect.

"Het was een emotionele wedstrijd. Aan het eind waren reacties en gebaren van onze verzorgers in de richting van de Zweedse bank te emotioneel", schreef de bond.

"Dat is niet hoe wij dingen doen. Daarvoor hebben wij ons verontschuldigd bij de Zweedse trainer en zijn team. Ursäkta! (Zweeds voor 'sorry', red.)"

Onsportief

Andersson benadrukte wel dat de vrede snel getekend was tussen hem en zijn Duitse collega Joachim Löw. "Ik heb met Löw gesproken en hem succes gewenst. Maar het was jammer om te zien dat anderen op de bank zich van hun onsportieve kant lieten zien."

Door de late zege staan Duitsland en Zweden op gelijke hoogte in groep F met elk drie punten. Koploper Mexico heeft zes punten. Duitsland neemt het woensdag in zijn laatste groepsduel op tegen het nog puntloze Zuid-Korea, terwijl Mexico tegelijkertijd tegen Zweden speelt.

Andersson gaf zaterdag toe dat hij en zijn ploeg een tikje hebben gekregen door de late nederlaag tegen Duitsland. "We zijn natuurlijk teleurgesteld dat we geen punt hebben gepakt. Dit is waarschijnlijk het vervelendste einde van een wedstrijd uit mijn carrière. Maar ik geef niemand de schuld voor deze nederlaag, het was een buitengewone goal van Kroos."

De Zweedse bondscoach probeerde vervolgens alweer vooruit te kijken naar de allesbeslissende wedstrijd tegen Mexico. "We zijn nog in leven. We moeten onze wonden likken en woensdag weer een goede wedstrijd spelen. We hebben nog steeds alle kans om ons te kwalificeren voor de volgende ronde."