Löw vindt dat Duitsland zege verdient in 'emotionele thriller' tegen Zweden

"Het was een thriller vol emotie, tot het laatste fluitsignaal", zei Löw zaterdag na afloop van de wedstrijd. "De laatste minuten zaten vol drama, maar zulke wedstrijden komen nu eenmaal voor in het voetbal."

Duitsland kwam na ruim een halfuur op achterstand door een treffer van Ola Toivonen. Marco Reus zorgde kort na rust voor de gelijkmaker, maar tot enkele seconden voor tijd leek de 'Mannschaft' genoegen te moeten nemen met een gelijkspel. Daarmee zouden de Duitsers op de rand van uitschakeling zijn beland.

"We zijn er altijd in blijven geloven, daarom verdienen we deze overwinning", aldus Löw. "In de rust heb ik tegen de jongens gezegd dat ze rustig moesten blijven, dat we nog 45 minuten de tijd hadden."

De Duitsers hadden maar liefst 76 procent balbezit in Sochi. Deze eeuw had een ploeg niet eerder zo'n hoog percentage balbezit in een WK-duel. "We hebben Zweden enorm onder druk gezet, maar we waren ongelukkig in de afronding", stelde Löw. "Zo winnen, ver in de blessuretijd en met tien spelers, zorgt voor enorme vreugde. Maar we hebben deze winst wel verdiend."

Kroos

Voor Kroos was het een wedstrijd met twee gezichten, want bij het doelpunt van Zweden ging de middenvelder in de fout. Hij verspeelde de bal, waarna Toivonen de score opende voor de Scandinaviërs. Diep in blessuretijd bezorgde de speler van Real Madrid Duitsland toch nog de winst, door de bal uit een vrije trap in de verre hoek te krullen.

Kroos is blij dat hij zijn ploeg aan de overwinning kon helpen na zijn fout. "Logisch dat iedereen nu naar mij kijkt", zei hij. "Natuurlijk was die Zweedse goal mijn fout. Maar als speler geef je bij wijze van spreken vierhonderd passes en komen er twee niet aan. Dan kan zoiets gebeuren."

"Ik ben erin blijven geloven, zoals de hele ploeg", vervolgde Kroos. "We hebben gespeeld om te winnen en uiteindelijk hebben we dat ook gedaan, al was het wel heel laat."

Door de overwinning heeft de 'Mannschaft' kwalificatie voor een plek in de achtste finales nog in eigen hand. De titelverdediger heeft evenals Zweden drie punten en speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea. Koploper Mexico staat op zes punten.

Gas geven

"In de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea moeten we ook weer vol gas geven", aldus Kroos. "Als we de kansen wat beter benutten dan tegen Zweden, komt het wel goed. Nu kunnen we verder gaan bouwen."

De confrontatie tussen Duitsland en Zuid-Korea staat woensdag om 16.00 uur op het programma. Op hetzelfde moment gaat het duel tussen Zweden en Mexico van start.