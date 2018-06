WK-programma 24 juni: Druk staat er vol op bij Polen en Colombia

14.00 uur, Nizhny Novgorod Stadion in Nizhny Novgorod: Engeland-Panama : 6-1

17.00 uur, Centraal Stadion in Jekaterinenburg: Japan-Senegal

Zowel Japan als Senegal begon het WK met een overwinning en dus staat de ploeg die zondag wint met anderhalf been in de achtste finales. Op basis van het verleden zijn de Senegalezen de favoriet, want van de drie eerdere confrontaties met Japan wonnen ze er twee. De laatste keer was op 10 september 2003 in Niigita toen Papa Bouba Diop de enige goal van de wedstrijd maakte.

Weetje over de wedstrijd: Aliou Cissé kan de eerste Afrikaanse bondscoach worden die het WK begint met twee zeges. Het kwam wel al twee keer voor dat een Afrikaans land de eerste wedstrijden won, maar dat gebeurde met een Europese bondscoach: Kameroen in 1990 onder de Rus Valeri Nepomniachi en Nigeria in 1998 onder de Serviër Bora Milutinovic.

Speler om in de gaten te houden: De Japanse bondscoach Akira Nishino doet er verstandig aan Keisuke Honda tegen Senegal wel op te stellen, nadat de oud-speler van VVV-Venlo het tegen Colombia moest doen met een invalbeurt. De 32-jarige Honda, die tegenwoordig bij het Mexicaanse CF Pachuca speelt, was betrokken bij zes van de laatste acht WK-goals van Japan. Drie keer scoorde hij en drie keer gaf hij de assist. Tegen de Colombianen was Honda aangever bij de 2-1 van Yuya Osako.

20.00 uur, Kazan Arena in Kazan: Polen-Colombia

De druk staat er vol op bij zowel Polen als Colombia, omdat beide landen hun eerste groepswedstrijd verloren. Polen overkwam dat eerder in 2002 en 2006 en toen overleefde het Oost-Europese land de poulefase niet. Ook voor de Colombianen ziet het er slecht uit, want zij haalden nooit de knock-outfase na een nederlaag in de openingswedstrijd (1962, 1994 en 1998).

Weetje over de wedstrijd: Er staan nogal wat spelers tegenover elkaar die op clubniveau ploeggenoten zijn. Kamil Glik en Radamel Falcao delen een kleedkamer bij AS Monaco, Robert Lewandowski en James Rodriguez bij Bayern München en Wojciech Szczesny en Juan Cuadrado bij Juventus.

Speler om in de gaten te houden: Arek Milik is erop gebrand zich te laten zien, nadat hij de afgelopen twee seizoenen tot twee keer toe zijn kruisband scheurde bij Napoli. De Poolse oud-spits van Ajax heeft een fantastisch schot in zijn linkerbeen, maar tegen Senegal kwam dat er niet uit. Dat moet beter tegen Colombia.

Programma 25 juni

16.00 uur in Samara: Rusland-Uruguay (groep A)

16.00 uur in Volvograd: Saoedi-Arabie-Egypte (groep A)

20.00 uur in Saransk: Iran-Portugal (groep B)

20.00 uur in Kaliningrad: Spanje-Marokko (groep B)