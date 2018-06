Hernández stelt dat Mexico niet had durven dromen van prestaties op WK

"Ik heb er geen woorden voor. De werkelijkheid is mooier dan onze dromen", jubelde Hernández na afloop van de overwinning op de persconferentie. "We moeten nu de rust bewaren en ons land het plezier blijven geven."

Door de overwinning is Mexico met zes punten vrijwel zeker van een plek in de achtste finales. De ploeg van bondscoach Juan Carlos Osorio kan zich bij een nederlaag of gelijkspel van Duitsland al plaatsen voor de knock-outfase.

"Het is een geweldig resultaat voor Mexico", aldus 'Chicharito'. "Maar als we Zweden niet verslaan, zouden we er wellicht niets aan hebben. We moeten nog steeds van wedstrijd naar wedstrijd leven."





Spelplezier

Hernández maakte ruim twintig minuten voor tijd de tweede treffer voor Mexico tegen Zuid-Korea. Na afloop werd de aanvaller, die zijn vijftigste interlanddoelpunt maakte, verkozen tot man van de wedstrijd. "Mijn prijs voor de 'Man of the Match' is voor de hele ploeg", stelde hij.

Halverwege de eerste helft opende Carlos Vela de score voor Mexico uit een strafschop. Volgens de aanvaller van Los Angeles FC heeft de ploeg de prestaties vooral te danken aan het spelplezier.

"Het komt door onze manier van spelen als we ver in het toernooi komen", zei Vela. "We hebben een hoop plezier in het veld. We zullen ons nederig blijven opstellen."

Mexico speelt woensdag zijn laatste wedstrijd in de poulefase tegen Zweden. Het duel in Jekaterinenburg begint om 16.00 uur.