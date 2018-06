Farfán in ziekenhuis na botsing bij training Peru

Volgens een woordvoerder van de Peruaanse voetbalbond is Farfán weer bij kennis en is zijn toestand stabiel. Verdere bijzonderheden ontbreken nog over de status van de voormalig PSV'er.

Peru traint tijdens het WK soms met de nationale selectie onder twintig jaar die eveneens in Moskou verblijft.

Peru is in groep C na nederlagen tegen Denemarken (0-1) en Frankrijk (0-1) al uitgeschakeld voor een plaats in de achtste finales. De Zuid-Amerikaanse ploeg sluit dinsdag de poulefase af met de wedstrijd tegen Australië, dat nog wel kans heeft op kwalificatie voor de volgende ronde.