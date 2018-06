Senegalese sterspeler Mané lacht om speciale bewaking Japan

Nishino kondigde zaterdag op zijn vooruitblikkende persconferentie aan dat hij mogelijk liefst drie spelers zal belasten met de bewaking van Mané.

Het zorgde voor een glimlach op het gezicht van de aanvaller van Liverpool, die geldt als de gevaarlijkste speler van Senegal. "Het is leuk dat iedereen over mij praat. Maar we laten ons daar niet door afleiden'', zei Mané in Jekaterinenburg.

"Senegal is niet afhankelijk van mij, het hele team is belangrijk. Prima als Japan een 'anti-Mané-plan' heeft gemaakt. Zolang we als team spelen, hoeven we ons daar echt geen zorgen om te maken.''

Nishino heeft zijn ploeg niet alleen gewaarschuwd voor Mané. De Japanse trainer vreest ook dat zijn elftal het fysiek zal moeten afleggen tegen Senegal.

"Ik heb mijn spelers de afgelopen dagen gevraagd om 5 centimeter langer en 5 kilo zwaarder te worden, maar dat is niet gelukt", grapte Nishino. "Het zal dus in ons nadeel zijn als het een fysieke wedstrijd wordt. We moeten de bal het werk laten doen en onze hersenen gebruiken."

Voetbalgevecht

Senegal begon het WK met een verrassende zege op Polen (2-1), Japan versloeg Colombia met dezelfde cijfers.

"Het zal een intens voetbalgevecht worden", voorspelde bondscoach Aliou Cissé van Senegal, die zelf als aanvoerder met de nationale ploeg in 2002 de kwartfinales haalde. "De ploeg die wint, is heel dicht bij een plek in de volgende ronde. Wij willen het minstens zo goed doen als de ploeg uit 2002."

Japan en Senegal trappen zondag om 17.00 uur af. In dezelfde poule spelen zondag vanaf 20.00 uur Polen en Colombia tegen elkaar in Kazan.

James Rodriguez

De Colombianen rekenen in hun tweede groepsduel op James Rodriguez. De vedette startte tegen Japan op de bank vanwege spierklachten. Als invaller kon de spelmaker van Bayern München een nederlaag niet voorkomen.

"James heeft de afgelopen dagen heel intensief getraind", zei bondscoach José Pekerman zaterdag in de Kazan Arena. "Hij heeft in de vorige wedstrijd als invaller minuten gekregen, die gaven hem vertrouwen. We hopen dat hij nu 100 procent in topvorm is voor de wedstrijd van zondag."

Rodriguez was met zes doelpunten de topscorer van het vorige WK in Brazilië.