Mexico volgt stunt tegen Duitsland op met winst op Zuid-Korea bij WK

Carlos Vela opende halverwege de eerste helft de score voor Mexico uit een penalty. Ruim twintig minuten voor tijd verdubbelde Javier Hernández de marge. Heung-Min Son bepaalde in de extra tijd de eindstand.

PSV’er Hirving Lozano leverde de assist op de tweede treffer en speelde tot twintig minuten voor tijd mee bij Mexico. Kort daarvoor werd oud-PSV’er Andrés Guardado naar de kant gehaald door Osorio. Héctor Moreno, die ook een verleden heeft in Eindhoven, speelde de hele wedstrijd centraal achterin.

Mexico zorgde in zijn openingsduel voor een flinke verrassing door regerend wereldkampioen Duitsland met 1-0 te verslaan en gaat zodoende na twee groepsduels met zes punten aan kop in groep F. Zuid-Korea bezet met nul punten de laatste plek in deze poule.

Om 20.00 uur nemen Duitsland en Zweden het tegen elkaar op. Als de 'Mannschaft' gelijkspeelt of verliest tegen de Scandinaviërs, is Mexico zeker van een plek in de knock-outfase.

Strafschop

Nadat de twee ploegen elkaar in de eerste twintig minuten aftastten, kreeg Zuid-Korea de eerste kansen. Een schot van Tottenham Hotspur-aanvaller Son ging naast en doelman Guillermo Ochoa keerde kort daarna een kopbal van Sung-Yueng Ki.

De openingstreffer viel in de 25e minuut aan de andere kant. Mexico kreeg een strafschop na hands van Hyun-Soo Jang bij een voorzet van Guardado en dat buitenkansje werd feilloos benut door Vela.

Het was al de veertiende penalty op dit WK, waarmee er nu al meer strafschoppen zijn gegeven dan op de hele vorige mondiale titelstrijd. Het record werd met achttien penalty's gevestigd bij de WK's van 1990, 1998 en 2002.

Mexico kwam kort na de openingstreffer bijna op 2-0 bij een uithaal van Miguel Layún, die maar net werd gekeerd door keeper Hyun-Woo Cho. Son was namens Zuid-Korea met onder meer een vrije trap ook enkele keren dicht bij de gelijkmaker.

Guardado

In de tweede helft gingen de Mexicanen op jacht naar de tweede treffer en was de eerste grote kans voor Guardado. De middenvelder haalde na een klein uur spelen uit van de rand van het zestienmetergebied, maar Cho redde knap.

Hernández vond even later wel het net voor de Mexicanen. Na goed voorbereidend werk van Lozano kwam de bal terecht bij de aanvaller van West Ham United, die zijn tegenstander uitkapte en Cho passeerde in de korte hoek. Het betekende de vijftigste interlandtreffer voor 'Chicharito'.

Zuid-Korea ging daarna op zoek naar de aansluitingstreffer en was daar een kwartier voor tijd dichtbij toen invaller Rafael Márquez in de fout ging in de verdediging. Son wachtte te lang en verzuimde de fout af te straffen.

Pas in blessuretijd brachtten de Zuid-Koreanen de spanning terug. Na een mooie aanval van de Aziaten schoot Son de bal vanaf twintig meter prachtig in de linkerhoek, maar die treffer kwam te laat.