Martinez geniet met volle teugen van spel en saamhorigheid België

"Het is echt een genot om deze groep bezig te zien", jubelde Martinez na het tweede gewonnen groepsduel tegen Sporza. "Het is niet makkelijk om zoveel doelpunten te maken in twee WK-wedstrijden."

"Het is ook goed om te zien dat mijn spelers zo hard voor elkaar werken. Ze zijn echt bereid om voor elkaar te vechten. Daarbovenop heb je dan nog eens ons talent en onze kwaliteit. Op sommige momenten was ons spel echt heel goed vandaag. Al verdient Tunesië ook de complimenten dat het wilde voetballen. Daardoor werd het een aantrekkelijke wedstrijd."

België maakt zijn favorietenstatus voorlopig meer dan waar in Rusland. Onze zuiderburen wonnen in het eerste groepswedstrijd al met 3-0 van Panama en zijn met zes punten uit twee duels en een heel goed doelsaldo praktisch zeker van een plek in de achtste finales.

"Kwalificatie is zo goed als binnen na twee groepswedstrijden, veel meer kunnen we nu niet vragen", aldus Martinez. "Er zijn veel zaken die we uit deze wedstrijd moeten meenemen. Als we aan het aanvallen waren op volle sterkte zag het er goed uit."

België, dat volgende week donderdag in zijn laatste groepsduel Engeland treft, is nu al 21 wedstrijden op rij ongeslagen (zestien zeges, vijf gelijke spelen). Spanje is het enige land dat momenteel langer niet verloren heeft in het internationale voetbal (22 wedstrijden).

Lukaku

De Belgische uitblinkers tegen het nog puntloze Tunesië waren wederom spits Romelu Lukaku en spelmaker Eden Hazard, die beiden twee doelpunten voor hun rekening namen. Lukaku maakte er ook al twee tegen Panama en is samen met Cristiano Ronaldo topscorer van het WK met vier treffers.

De 25-jarige spits van Manchester United is de eerste Belg die vier goals maakt op één WK en de eerste speler sinds Diego Maradona in 1986 die in twee WK-wedstrijden op rij twee keer scoort.

"En dit is nog niet mijn einddoel", zei Lukaku. "Het gaat mij er vooral om dat ik mijn ploeg kan helpen. Alles gaat er nu in, lijkt wel. Maar ik word ook goed aangespeeld."

Lukaku had nog vaker kunnen scoren, maar Martínez haalde hem na een uurtje naar de kant. "Ik had ook een beetje last van een enkel", zei de spits. "Daar moeten we met de medische staf even naar kijken."

De aanvaller vindt niet dat België nu tot de topfavoriet voor de wereldtitel moet worden gebombardeerd. "Maar als we dit kunnen tonen tegen een topland zal iedereen ons wel bij de favorieten rekenen", beseft hij. "Ik denk dat we nog beter kunnen. We kijken al uit naar de volgende wedstrijd."

Koning

De Belgische ploeg kreeg na de wedstrijd in de kleedkamer hoog bezoek, want Koning Filip kwam persoonlijk zijn felicitaties overbrengen.

"Hij sprak iedereen individueel aan", vertelde Youri Tielemans, die als invaller zijn WK-debuut maakte en de assist gaf op de 5-1 van Michy Batshuayi. "Hij heeft ons allemaal bedankt. Hij is trots dat wij België zo vertegenwoordigen."