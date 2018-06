België bijna zeker van achtste finales WK na ruime zege op Tunesië

Eden Hazard, Romelu Lukaku (beiden twee keer) en Michy Batshuayi verzorgden de doelpuntenproductie van België. Dylan Bronn en Wahbi Khazri maakten de Tunesische goals.

België, dat afgelopen maandag al met 3-0 won van Panama, komt door de overtuigende overwinning op zes punten en gaat daarmee souverein aan kop in groep G.

Mocht Engeland zondag winnen van Panama, dan is België - en ook Engeland - in een voortijdig stadium verzekerd van de volgende ronde en draait het afsluitende groepsduel tussen beide landen alleen nog om de eerste plaats in de poule.

Droomstart

België kende een droomstart tegen Tunesië, want al na vijf minuten spelen legde de Amerikaanse scheidsrechter Jair Marrufo de bal op de stip na een overtreding van Syam Ben Youssef op Hazard op de rand van het strafschopgebied. Hazard ging zelf achter de bal staan en stuurde de kansloze doelman Farouk Ben Mustapha koelbloedig de verkeerde hoek in: 1-0.

België nam daarna geen gas terug en ging vol op jacht naar de 2-0 en die kwam er tien minuten later al via Lukaku, die na een splijtende pass van Dries Mertens keeper Ben Mustapha met een slimme tegendraadse schuiver verraste.

Tunesië leek even van slag, maar uit het niets kwamen de Noord-Afrikanen in de achttiende minuut terug tot 2-1 door een rake kopbal van KAA Gent-speler Bronn uit een scherp aangesneden vrije trap van Khazri.

De spanning keerde daarmee terug in de wedstrijd en het scheelde niet veel of het stond na een half uur zelfs 2-2, ware het niet dat Ferjani Sassi dankzij een verkeerde aanname een grote kans verprutste en keeper Thibaut Courtois een afstandsschot van Khazri onschadelijk maakte.

Ronaldo

België zette in de slotfase van de eerste helft nog een keer aan en dat resulteerde in de 3-1 van opnieuw Lukaku, die een subtiele steekpass van Thomas Meunier met een stiftje het gewenste vervolg gaf en zodoende alweer zijn vierde treffer van het toernooi aantekende, waarmee hij op de topscorerslijst op gelijke hoogte komt met Cristiano Ronaldo.

De 'Rode Duivels' zetten de lijn van het slot van de eerste helft door in de eerste minuten van de tweede helft en dat leidde in de 51e minuut tot de 4-1 van wederom Hazard, die een lange bal van Toby Alderweireld keurig aannam en de bal na Ben Mustapha omspeeld te hebben keurig in het lege doel tikte.

België deed het in het restant van de tweede heltt wat rustiger aan en kon het zich zelfs veroorloven om de licht geblesseerd geraakte Lukaku al ruim een half uur voor tijd naar de kant te halen.

De ploeg van bondscoach Roberto Martinez liep in de absolute slotfase nog uit naar 5-1 dankzij de voor Hazard ingevallen Batshuayi, die zijn vierde levensgrote kans wel benutte, waarna Khazri de eindstand diep in de blessuretijd op 5-2 bepaalde.