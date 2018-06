Servische bondscoach zou arbiter Brych naar tribunaal in Den Haag sturen

"We voelen ons bestolen", zei bondscoach Mladen Krstajic zaterdag tegen Servische verslaggevers. "Ik zou hem geen gele of rode kaart geven, maar naar Den Haag sturen. Dan kunnen ze hem voor de rechter brengen, zoals met 'ons' ook gebeurd is."

Krstajic refereert daarmee naar het Joegoslavië-tribunaal, het internationaal tribunaal in Den Haag voor het vervolgen van personen die worden verdacht van het schenden van internationaal humanitair recht, gepleegd op het grondgebied van voormalig Joegoslavië vanaf 1 januari 1991.

Ook zette Krstajic zette foto’s van de wedstrijd op zijn Instagram-account. "Helaas zijn het alleen de Serviërs die worden veroordeeld door een selectieve justitie. Ooit gebeurde dat in Den Haag en vandaag in het voetbal door de VAR", was het commentaar bij die post.

Mitrovic, die na vijf minuten nog wel verantwoordelijk was voor de openingstreffer, werd in de tweede helft bij een stand van 1-1 naar de grond gewerkt door Stephan Lichtsteiner en Fabian Schär. Brych zag daar echter een overtreding van de Newcastle United-spits in en bestrafte hem met een gele kaart.

Schandaal

Volgens Servische media wil de Servische voetbalbond FSS een officiële klacht over Brych bij de wereldvoetbalbond FIFA indienen. "Het is een schandaal", foetert Savo Milosevic, oud-voetballer en bestuurder van de voetbalbond.

"We hadden al een strafschop moeten krijgen in de wedstrijd tegen Costa Rica. We zijn voor de tweede keer bestolen. Dat zijn beslissende momenten. De videoscheidsrechter is er toch om zulke fouten te voorkomen?"

Zwitserland profiteerde in de slotfase toen Xherdan Shaqiri in de negentigste minuut voor de 1-2 zorgde. Daardoor maken de Serviërs alleen nog kans op een plek in de knock-outfase als in het laatste groepsduel niet van Brazilië verloren wordt.