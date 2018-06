Teruggekeerde Alli haakt snel af bij Engelse groepstraining

De 22-jarige Alli lijkt dus nog niet volledig hersteld van de dijbeenblessure die hij in de eerste groepswedstrijd van het WK tegen Tunesië opliep. De middenvelder van Tottenham Hotspur maakte toen tien minuten voor tijd plaats voor Ruben Loftus-Cheek.

Engeland hervat zijn WK zondag om 14.00 uur tegen Panama in Nizjni Novgorod. Bij afwezigheid van Alli wordt Loftus-Cheek waarschijnlijk een basisplaats gegund door Southgate. De bondscoach zei eerder al dat hij de kans dat Alli mee kan spelen "miniem" acht.

Dinsdag werd een lichte dijbeenblessure vastgesteld bij de aanvallende middenvelder, die sindsdien niet meer met de rest van de selectie meetrainde. Donderdag werkte hij een individuele sessie af en vrijdag ontbrak hij volledig op het trainingsveld. Terwijl zijn meespelen tegen Panama hoogst onzeker is, rekent Southgate wel weer op Alli voor de laatste groepswedstrijd, donderdag tegen België.

Briefje

Southgate heeft de Engelse media overigens om wat meer steun gevraagd. De bondscoach baalt ervan dat een foto van zijn assistent Steve Holland met in diens hand een blaadje met daarop een opstelling gepubliceerd werd. Een oplettende fotograaf wist die tijdens een open trainingssessie in beeld te krijgen, waarna de Engelse journalisten concludeerden dat dit het elftal moet zijn dat tegen Panama start.

"Ach, het was gewoon een lijst met namen en het interesseert me verder niet", zei Southgate eerst. Toch riep hij de Engelse media op zulke zaken niet meer naar buiten te brengen. "Als we de tegenstander op voorhand al onze opstelling geven, is dat een nadeel voor ons. De media moeten dus beslissen of ze ons team willen helpen of niet."

Op basis van het briefje concluderen de volgers van de Engelse ploeg dat aanvaller Marcus Rashford zondag de voorkeur krijgt boven Raheem Sterling.