Southgate biedt verslaggevers excuses aan na relletje over 'opstelling'

"Ik voel me daar medeverantwoordelijk voor. Daar verontschuldig ik me voor. Ik wens dat niemand toe, want ik weet uit eigen ervaring hoe dat voelt", aldus Southgate.

Een verslaggever had afgelopen donderdag een foto gemaakt van een notitieblok van assistent-bondscoach Steve Holland. Daarop was een vermeende opstelling van Engeland te zien voor de tweede groepswedstrijd zondag tegen Panama.

Nadat Britse media de foto hadden gepubliceerd, ontstond er nogal wat commotie in en rond de Engelse ploeg. Britse verslaggevers werden onder meer voor 'verraders' uitgemaakt.

Ook Southgate liet zich kritisch uit. Volgens hem werd het tijd dat de Britse media een beslissing namen. "Gaan ze het team hier helpen of niet"? vroeg hij zich onder meer af.

Zaterdag was Southgate aanzienlijk milder gestemd. "We moeten er nu ook weer geen drama van maken. Ik verwacht echt niet dat de media ons werk hier ondersteunen. Ik besef wel dat ze willen dat wij succesvol zijn."

Alli

Engeland moet het tegen Panama naar alle waarschijnlijkheid stellen zonder Dele Alli. De middenvelder van Tottenham Hotspur is nog niet hersteld van de dijbeenblessure die hij in het met 2-1 gewonnen openingsduel met Tunesië opliep.

Alli begon zaterdag wel gewoon aan de groepstraining, maar haakte na de warming-up al af en werkte vervolgens een individuele training af.

De 22-jarige spelmaker lijkt daarmee niet op tijd fit voor de confrontatie tegen Panama en mocht dat daadwerkelijk het geval zijn, dan is de kans groot dat hij wordt vervangen door Ruben Loftus-Cheek.

Engeland is bij een zege op Panama al in een voortijdig stadium verzekerd van een plek in de achtste finales en zal dan in de afsluitende groepswedstrijd tegen het dan ook al gekwalificeerde België alleen nog strijden om de eerste plaats in de poule.

Engeland-Panama vangt zondag om 14.00 uur aan in het Nizjni Novgorod Stadion in Nizjni Novgorod en staat onder leiding van de Egyptische scheidsrechter Ghead Grisha.