Zwitser Shaqiri doet 'Albanees' gebaar na goal tegen Servië af als emotie

De verhoudingen tussen Albanië en Kosovo enerzijds en Servië anderzijds zijn nog altijd uiterst gevoelig. In 2014 moest een EK-kwalificatiewedstrijd tussen Albanië en Servië zelfs gestaakt worden nadat er een drone met een vlag voor een 'Groot Albanië' (inclusief Kosovo) boven het veld vloog.

Zowel Xhaka als Shaqiri heeft Kosovaars-Albanese roots en is dus emotioneel betrokken bij de situatie. Albanië leeft politiek gezien op gespannen voet met Servië vanwege de situatie in Kosovo, dat een grote Albanese populatie kent maar niet als onafhankelijk staat wordt erkend door Servië.

"Ik wil er niet over praten", zei Shaqiri, die na zijn doelpunt in de laatste minuut tot man van de wedstrijd werd verkozen. "Emoties horen bij het voetbal. Iedereen heeft kunnen zien wat ik deed. Dat was gewoon emotie. Ik was heel blij dat ik scoorde, meer niet."

Shaqiri werd de hele wedstrijd al uitgefloten door de Servische fans in Kaliningrad. De kleine dribbelaar vierde zijn winnende treffer vervolgens uitbundig. De vleugelspeler maakte net als Xhaka niet alleen het vermeend Albanese 'adelaargebaar', maar trok ook zijn shirt uit, wat hem op een gele kaart kwam te staan.

Politiek

De Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic, die zelf in Bosnië-Herzegovina geboren werd, wilde niet al te veel kwijt over het opvallende juichen van zijn doelpuntenmakers. "We moeten ons focussen op de sport en ver wegblijven van politiek. Dat is niet alleen mijn mening, maar ook die van de voetbalbond. En iedereen zou die mening toegedaan moeten zijn, want hier ziet niemand op te wachten."

Zijn Servische collega Mladen Krstajic had eenzelfde boodschap. "Ik houd me alleen met voetbal bezig, niet met politiek."

Zwitserland staat na de winst van vrijdag met één been in de achtste finales. In de laatste groepswedstrijd tegen het al uitgeschakelde Costa Rica volstaat een gelijkspel. Servië en Brazilië maken ook nog kans op een ticket voor de knock-outfase.