Neymar stelt dat tranen na duel met Costa Rica van blijdschap waren

Het Braziliaans elftal kreeg na de remise in het openingsduel met Zwitserland (1-1) veel kritiek over zich. Ook Neymar moest het ontgelden, hoewel hij pas voor het eerst speelde nadat hij in februari in de competitiewedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Olympique Marseille een breuk in zijn voet opliep.

De vleugelspits sprak na de zege tegen Costa Rica niet met de media, maar liet via sociale media weten waarom hij na afloop van het duel zijn tranen de vrije loop liet.

"Niet iedereen weet wat ik heb moeten doorstaan om hier te komen", liet de 26-jarige aanvaller via Instagram weten. "Ik huilde van blijdschap en mijn wil om te winnen. Ik heb het nooit eenvoudig gehad, dus waarom zou dat nu wel zo zijn?"

Doelsaldo

De Braziliaanse vedette haalde ook nog vilein uit naar alle mensen die kritiek hebben geleverd op hem en de Braziliaanse ploeg. "Iedereen praat elkaar als papegaaien na. Maar nu hoor ik er nog maar weinig."

Met vier punten uit twee duels ligt Brazilië wel op koers om de tweede ronde te bereiken. Het land leidt groep E omdat het een beter doelsaldo heeft dan Zwitserland, dat met 2-1 van Servië won. Brazilië treft Servië woensdag in het laatste groepsduel.

Neymar heeft er alle vertrouwen in dat de 'Seleção' zich dan verzekert van een plek in de knockout-fase. "Onze droom, ons doel, is nog altijd in leven. Ik feliciteer mijn teamgenoten met ons optreden. Jullie waren fantastisch."