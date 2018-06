Zwitserland zet grote stap naar tweede ronde WK na zege op Servië

Aleksandr Mitrovic opende in Kaliningrad al na zes minuten de score, waarna Granit Xhaka vlak na rust 1-1 maakte. Shaqiri bezorgde zijn ploeg vlak voor tijd de zege. Het is al het 26e duel op rij op een WK waarin werd gescoord. Dat is een evenaring van het record uit 1954.

Door de zege komt Zwitserland in de groep op gelijke hoogte met Brazilië, dat eerder op vrijdag met 2-0 van Costa Rica won. Beide landen hebben vier punten. Servië staat op drie punten, terwijl Costa Rica al uitgeschakeld is.

Zwitserland, dat het WK begon met een verrassend gelijkspel tegen Brazilië, sluit de groepsfase woensdag af tegen Costa Rica. Een gelijkspel is voldoende voor de volgende ronde. Servië neemt het op tegen Brazilië.

Mitrovic

Servië was voor rust de betere ploeg en dat leverde al snel een treffer op. Nadat Mitrovic in de vijfde minuut zijn kopbal gekeerd zag worden, was de spits van Fulham een minuut later wel trefzeker.

Dusan Tadic, die op het punt staat om Southampton voor Ajax te verruillen, zette de bal vanaf de rechterkant voor, waarna Mitrovic de Zwitserse doelman Yann Sommer met een krachtige kopbal passeerde.

Blerim Dzemaili kreeg vervolgens tot drie keer toe de kans om de Zwitsers op één te zetten. Zijn grootste mogelijkheid was na een half uur, toen de middenvelder volledig vrij voor oud-Vitesse-doelman Vladimir Stojkovic opdook, maar zijn schoen net niet lekker tegen de bal kreeg.

Servië kreeg nog voor rust via Tadic twee aardige schietkansen, maar de oud-speler van FC Groningen en FC Twente wist de bal niet tussen de palen te krijgen.

Xhaka

Waar Zwitserland voor rust enkele kansen liet liggen, was het vlak na de hervatting wel direct raak. Een schot van Shaqiri belandde nog op de rug van een Servische verdediger, maar in de rebound haalde Xhaka hard uit. Stojkovic keek kansloos toe hoe het schot in de hoek belandde.

Via Shaqiri was Zwitserland rap daarna zelfs dichtbij de 1-2. De vleugelspits van Stoke City haalde hard uit, maar had pech dat zijn poging via de buitenkant van de kruising naast ging.

In de open slotfase gingen beide landen vol voor de zege. Zo claimde Servië onder meer een strafschop nadat Mitrovic in de houdgreep werd genomen, terwijl invaller Mario Gavranovic bij Zwitserland enkele kansen om zeep hielp.

Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar Shaqiri zorgde uit een vlijmscherpe counter voor de Zwitserse zege.