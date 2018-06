Gekwalificeerd Kroatië spaart tegen IJsland spelers met geel op zak

De Kroaten zijn met zes punten uit twee duels al verzekerd van een plek in de achtste finales en hebben aan een gelijkspel tegen de IJslanders genoeg om ook de eerste plaats in poule D veilig te stellen.

"Ik wil graag eerste worden", zei Dalic een dag na de indrukwekkende 3-0-zege op Argentinië op zijn persconferentie tegenover de aanwezige media.

"Maar we moeten ook voorzichtig zijn met de spelers die een gele kaart hebben. Ik ga het elftal dus wijzigen. De jongens met geel zullen niet starten. Het risico is te groot en bovendien hebben we 22 spelers tot onze beschikking."

Zes Kroaten staan 'op scherp' en zijn bij een tweede boeking geschorst, onder wie de basiskrachten Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Sime Vrsaljko en Ante Rebic.

IJsland heeft één punt en strijdt met Argentinië (ook één punt) en Nigeria (drie punten) om het tweede ticket in de poule voor de achtste finales.

Hallgrimsson

De IJslandse bondscoach Heimir Hallgrimsson weet nu al hoe de voor zijn land allesbeslissende confrontatie tegen Kroatië gaat verlopen.

"We hebben in de afgelopen vier jaar al vier keer tegen de Kroaten gespeeld. We lijken wel een getrouwd koppel. We proberen te scheiden, maar we komen elkaar steeds weer tegen. Deze wedstrijd zal waarschijnlijk wel weer volgens het bekende scenario verlopen", zei hij met een knipoog.

Kroatië schakelde IJsland uit in de play-offs voor deelname aan het WK 2014. Het eerste duel in Reykjavik eindigde in 0-0, het tweede duel in Zagreb wonnen de Kroaten met 2-0.

Kroatië en IJsland zaten in de kwalificatie voor dit WK bij elkaar in de poule. Beide landen wonnen hun thuiswedstrijd. IJsland plaatste zich als groepswinnaar voor het WK, Kroatië deed dat weer via de play-offs.

"Het was steeds hard tegen hard, met veel gele kaarten", aldus Hallgrimsson. "In drie van de vier duels kregen wij rood. We zijn voor Kroatië geëindigd in de groep en hebben ze een keer verslagen. Dat vertrouwen nemen we mee.''