'Neymar is ook maar een mens en heeft tijd nodig om oude niveau te halen'

De aanvaller Paris Saint-Germain stoorde zich tijdens het duel regelmatig zichtbaar aan de overtredingen die de Costa Ricaanse spelers op hem maakten. Hij stapte meermaals op arbiter Björn Kuipers af om zijn ongenoegen te uiten.

Pas in de tweede helft werd Neymar echt gevaarlijk, waarna hij diep in blessuretijd op aangeven van Douglas Costa voor het beslissende doelpunt zorgde.

Tite wees vrijdag op de persconferentie op de immense druk die het voetballand op zijn grootste vedette heeft gelegd. De coach had al eerder gewaarschuwd voor te hoge verwachtingen.

Volgens Tite kampt Neymar nog altijd met de naweeën van zijn gebroken voet. "Hij is ook maar een mens en hij heeft tijd nodig om zijn hoge niveau weer te halen. Voordat we dat bereiken, moet het team sterk zijn en niet te veel afhankelijk van hem zijn."

Tranen

Tite stelde dat de tranen na afloop kwamen door de druk die Neymar voelt. "De vreugde, de genoegdoening en de trots om het Braziliaanse nationale team te vertegenwoordigen, betekenen heel veel voor hem", legde de coach uit. "Neymar is er ruim drie maanden uit geweest en heeft de hele wedstrijd gespeeld. Of hij op weg terug is naar zijn beste niveau? Ja, dat denk ik wel."

De bondscoach had echter ook kritiek op Neymar vanwege diens aanhoudende geklaag bij Kuipers. "Ik heb voor de wedstrijd nog gezegd dat we niet te veel in discussie moeten gaan, maar geconcentreerd moeten blijven."

Desondanks vond Tite wel dat Neymar een strafschop had verdiend, ook al werd die op aangeven van videoarbiter Danny Makkelie ingetrokken. "Voor mij was het duidelijk een strafschop. Het is duidelijk en niet voor discussie vatbaar. We hebben de scheidsrechter niet nodig om de wedstrijd te winnen, maar ze moeten wel 'fair' zijn voor iedereen. We hoeven geen hulp, Brazilië heeft geen hulp nodig."

Door de zege staat Brazilië met één been in de volgende ronde. De laatste speelronde in groep E staat woensdag op het programa. Brazilië neemt het dan om 20.00 uur in Moskou op tegen Servië. Het uitgeschakelde Costa Rica treedt op hetzelfde tijdstip in Nizjni Novgorod aan tegen Zwitserland.