Oud-VVV'er Musa schiet Nigeria op WK met twee treffers langs IJsland

De kleine spits was na rust twee keer trefzeker, waardoor het land plaatsing voor de volgende ronde in eigen hand heeft. Een gelijkspel in de laatste groepswedstrijd tegen Argentinië kan al voldoende zijn.

Ook Argentinië, dat donderdag kansloos met 3-0 verloor van Kroatië, en IJsland hebben nog kans om de knockout-fase te bereiken. Beide landen hebben slechts één punt.

Kroatië is na twee zeges al zeker van de volgende ronde. Zelfs bij een nederlaag tegen IJsland is de kans groot dat de Oost-Europeanen groepswinnaar worden.

​Sigurdsson

IJsland begon sterk aan het tweede groepsduel op dit WK. Zo testte Gylfi Sigurdsson al na drie minuten uit een vrije trap de reflexen van doelman Francis Uzoho, maar die had goed zicht op de bal. Diezelfde Sigurdsson kreeg vlak daarna een nieuwe schietkans, maar weer was Uzoho op zijn post.

Gaandeweg de eerste helft kreeg Nigeria meer grip op het duel, al kwamen de 'Super Eagles' voor rust niet tot grote kansen. Het was juist IJsland dat in de slotfase nog even aandrong, maar Alfred Finnbogason kreeg zijn voet niet tegen een vrije trap, terwijl Jon Dadi Bodvarsson naast kopte.

Na rust mocht Tyronne Ebuehi zijn opwachting maken bij Nigeria. De verdediger van ADO Den Haag werd net als zijn teamgenoot William Troost-Ekong, die wel in de basis stond, in Nederland geboren. Het was voor Ebuehi, die als linksback speelde, zijn WK-debuut.

Musa

Met de toekomstig speler van Benfica in de ploeg startte Nigeria furieus aan de tweede helft. Een schot van Oghenekaro Etebo verdween nog over het doel van oud-NEC-keeper Hannes Halldorsson, maar Musa was vlak daarna wel trefzeker.

Het doelpunt kwam na een razendsnelle counter tot stand. Victor Moses werd aan de rechterkant diep gestuurd en zette voor op Musa. De oud-spits van VVV-Venlo nam de bal fraai en schoot die vervolgens hard en hoog in het doel.

Ook daarna bleven de Afrikanen de betere ploeg. Verdediger Leon Balogun kopte halverwege de tweede helft over, waarna Musa de lat raakte. Een kwartier voor tijd schoot de kleine aanvaller wel raak. Hij passeerde de IJslandse defensie en doelman Halldorsson en rondde hard en fraai af.

IJsland verzuimde in de slotfase op 2-1 te komen. Sigurdsson miste een strafschop, die was toegekend na tussenkomst van de videoscheidsrechter. De middenvelder van Everton schoot de bal echter over.

