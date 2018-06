Teamarts Marokko verdedigt meespelen Amrabat na hersenschudding

Hefti benadrukt dat de keuze om Amrabat toestemming te geven om in actie te komen uitsluitend bij hem lag en niet bij de speler of bij bondscoach Hervé Renard.

"Ik nam de beslissing", vertelt hij vrijdag onder meer aan de NOS. "In eerste instantie vertelde ik de speler om af te zien van spelen, maar daarna was het oké."

De FIFPro reageerde deze week woedend op het meespelen van Amrabat in de door Marokko met 1-0 verloren wedstrijd in groep B. "Opnieuw een voorbeeld van hoe spelers door foutief handelen in riskante situaties terecht komen", stond in een verklaring van de internationale spelersvakbond.

Behandeling

Niet alleen het opstellen van Amrabat tegen Portugal, maar ook de behandeling direct na de hersenschudding kwam de Marokkaanse bond op veel kritiek te staan.

"De FIFA verwijt ons dat we de speler alleen water in zijn gezicht hebben gespoten. Maar dat was niet het werk van de medische staf, maar van een andere speler, omdat Nordin veel zand in zijn gezicht had", zegt Hefti.

"Mijn assistent heeft hem inderdaad wat klapjes in zijn gezicht gegeven. Maar het waren maar zachte tikjes. De speler wilde zelf namelijk doorspelen. Dat had inderdaad niet moeten gebeuren. De beelden zijn de wedstrijd overgegaan. Dat moet je niet blijven veroordelen."

Amrabat raakte op het veld even buiten bewustzijn en vertelde later zich niets meer van het moment te herinneren. De oud-PSV'er werd snel daarna uit het veld gehaald en vervangen door zijn broer, Feyenoorder Sofyan Amrabat.

Fouten

Volgens Hefti ligt de fout niet bij Marokko, maar heeft vooral de FIFA zelf steken laten vallen. Hij beklaagt zich onder meer dat hij geen stretcher bij de hand zou hebben gehad en geen communicatiesysteem om met noodartsen te praten.

De Marokkaanse arts verwijt de FIFA verder niet snel geïnformeerd te hebben naar de toestand van Amrabat en niet gereageerd te hebben op zijn medische rapport dat kort na de blessure werd opgemaakt.

Spelers vallen tijdens het WK in principe onder verantwoordelijkheid van de nationale teams en niet onder die van de FIFA. De wereldvoetbalbond uitte wel stevige kritiek op de Marokkaanse behandeling en stuurde een boze brief naar de Marokkaanse medische staf.

Helm

Bondscoach Renard schoof de verantwoordelijkheid af. "De medische rapporten zijn gelezen door deskundigen en die hebben, samen met de speler, een beslissing genomen. Amrabat is een strijder. Als coach ben ik blij dat ik dit soort spelers tot mijn beschikking heb."

Amrabat begon de wedstrijd met een helm, maar besloot vanwege de hitte het hoofddeksel al snel af te doen. Met de in Naarden geboren aanvaller in de basis leed Marokko de tweede nederlaag op rij, waardoor het land kansloos is voor een plaats in de achtste finales.