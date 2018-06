WK-programma 23 juni: Duitsers onder grote druk tegen Zweden

14.00 uur, Otkritie Arena in Moskou: België-Tunesië

Na de 3-0 zege op Panama is België bij een overwinning op Tunesië zo goed als zeker van de volgende ronde. Op basis van de FIFA-ranking – België staat derde en Tunesië 21e – moet dat goedkomen, maar op basis van het verleden niet. Op het WK 2002 in Zuid-Korea en Japan bleven onze Zuiderburen tegen de Tunesiërs steken op 1-1, na goals van Marc Wilmots en Raouf Bouzaïne.

Weetje over de wedstrijd: Het is bijna onmogelijk dat België verliest. De Belgen zijn namelijk al tien groepswedstrijden ongeslagen op WK's (vijf keer gelijk, vijf keer winst). De laatste nederlaag was 24 jaar geleden toen Saoedi-Arabië met 1-0 te sterk was.

Speler om in de gaten te houden: Dries Mertens zorgde tegen Panama voor de 1-0, waarna België ruim won en dat is geen toeval. De 'Rode Duivels' hebben namelijk alle interlands (dertien in totaal) gewonnen waarin de kleine aanvaller van Napoli trefzeker was.

17.00 uur, Rostov Arena in Roston: Zuid-Korea-Mexico

Dankzij de spectaculaire zege op Duitsland ligt Mexico op koers om voor de zevende keer op rij de knock-outfase te halen. De Zuid-Koreanen, die begonnen met een nederlaag tegen Zweden, moeten daarentegen knokken om een vroege uitschakeling te voorkomen.

Het wordt de tweede confrontatie ooit op een WK tussen Mexico en Zuid-Korea. De eerste editie was in de groepsfase in 1998 in Frankrijk toen de Mexicanen met 3-1 wonnen.

Weetje over de wedstrijd: Het kan opnieuw een bijzondere wedstrijd worden voor Rafael Marquez. Door zijn invalbeurt tegen Duitsland werd hij al de derde speler ooit die op vijf WK's in actie kwam en nu kan hij weer een record evenaren. Als Marquez scoort is hij de vijfde speler ooit die op vier verschillende WK's een goal heeft gemaakt. Uwe Seeler, Miroslav Klose, Pelé en Cristiano Ronaldo deden dat al.

Speler om in de gaten te houden: Na zijn goal tegen Duitsland is het bijna uitgesloten dat Hirving Lozano komend seizoen nog in de Eredivisie speelt. De aanvaller van PSV staat in de belangstelling van tal van Europese topclubs en dat worden er alleen maar meer als hij ook tegen Zuid-Korea excelleert.

20.00 uur, Fisht Stadium in Sochi: Duitsland-Zweden

De druk staat er vol op bij Duitsland, dat zich na het verlies tegen Mexico geen misstap meer kan permitteren. Mocht Duitsland eruit vliegen dan is het al de vierde regerend wereldkampioen deze eeuw die sneuvelt in de groepsfase. Bij Frankrijk (2002), Italië (2010) Spanje (2014) ging het meteen mis.

Weetje over de wedstrijd: Het is bijna jammer dat Timo Werner en Emil Forsberg tegenover elkaar staan. Op clubniveau zijn de Duitse spits en de Zweedse middenvelder ploeggenoten bij RB Leipzig en daar vormen ze een uitstekende combinatie. De afgelopen twee Bundesliga-seizoenen gaf Forsberg acht assists aan Werner.

Speler om in de gaten te houden: In deze zware tijden moet Duitsland hopen op Thomas Müller. De middenvelder van Bayern München is namelijk op WK's op zijn best, getuige zijn in totaal tien goals op de WK's van 2010 en 2014. De WK-topscorer aller tijden is ook een Duitser: Miroslav Klose met zestien goals, verdeeld over vier WK's.

Programma 24 juni

14.00 uur, Nizhny Novgorod: Engeland-Panama (groep G)

17.00 uur, Yekaterinburg: Japan Senegal (groep H)

21.00 uur, Kazan: Polen-Colombia (groep H)