WK-programma 23 juni: Duitsers onder grote druk tegen Zweden

14.00 uur, Otkritie Arena in Moskou: België-Tunesië: 5-2



17.00 uur, Rostov Arena in Roston: Zuid-Korea-Mexico: 1-2



20.00 uur, Fisht Stadium in Sochi: Duitsland-Zweden

De druk staat er vol op bij Duitsland, dat zich na het verlies tegen Mexico geen misstap meer kan permitteren. Mocht Duitsland eruit vliegen dan is het al de vierde regerend wereldkampioen deze eeuw die sneuvelt in de groepsfase. Bij Frankrijk (2002), Italië (2010) Spanje (2014) ging het meteen mis.

Weetje over de wedstrijd: Het is bijna jammer dat Timo Werner en Emil Forsberg tegenover elkaar staan. Op clubniveau zijn de Duitse spits en de Zweedse middenvelder ploeggenoten bij RB Leipzig en daar vormen ze een uitstekende combinatie. De afgelopen twee Bundesliga-seizoenen gaf Forsberg acht assists aan Werner.

Speler om in de gaten te houden: In deze zware tijden moet Duitsland hopen op Thomas Müller. De middenvelder van Bayern München is namelijk op WK's op zijn best, getuige zijn in totaal tien goals op de WK's van 2010 en 2014. De WK-topscorer aller tijden is ook een Duitser: Miroslav Klose met zestien goals, verdeeld over vier WK's.

Programma 24 juni

14.00 uur, Nizhny Novgorod: Engeland-Panama (groep G)

17.00 uur, Yekaterinburg: Japan Senegal (groep H)

20.00 uur, Kazan: Polen-Colombia (groep H)