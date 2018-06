Duitsland moet naar alle waarschijnlijkheid Hummels missen tegen Zweden

Hummels kwam tijdens de training van donderdag verkeerd terecht na een luchtduel en daarbij raakte vervelend genoeg een halswervel verschoven.

De 29-jarige Duitser mag voorlopig geen kopduels aangaan en bekeek daarom de afsluitende oefensessie voor het duel met Zweden vanuit de dugout naast bondscoach Joachim Löw.

"Zeer waarschijnlijk kan Mats niet spelen", gaf Löw vlak na afloop van de training op zijn persconferentie tegenover de aanwezige media te kennen.

Duitsland moet zich zaterdag herstellen van de valse start op het WK. De regerend wereldkampioen moest zondag verrassend met 1-0 buigen voor Mexico, terwijl Zweden een dag later begon met een zege op Zuid-Korea (1-0).

Süle

Löw kan als vervanger van Hummels kiezen tussen Niklas Süle en Antonio Rüdiger, maar de verwachting is dat eerstgenoemde de voorkeur krijgt naast de andere centrumverdediger Jérôme Boateng.

De kans is bovendien groot dat spits Mario Gómez in de ploeg komt. Löw wilde niet zeggen of hij de plek overneemt van Timo Werner of dat beide aanvallers samen voorin gaan spelen.

"We moeten het nu laten zien, ik reken op een reactie van mijn ploeg", zei Löw, die na de nederlaag tegen Mexico veel kritiek kreeg op zijn tactische en personele keuzes.

"Maar waarom zou ik nu ineens veel spelers moeten vervangen die ons vier jaar geleden de wereldtitel bezorgden? Deze jongens presteren al zo lang op hoog niveau. Ik heb enorm veel vertrouwen in ze, dat is niet ineens weg na één wedstrijd. Het gaat erom dat we tegen Zweden met meer energie en overtuiging spelen. Dat was tegen Mexico niet genoeg."

Griepvirus

Zweden is vrijdag met slechts twintig spelers afgereisd naar speelstad Sochi, omdat er in de selectie een griepvirus rondwaart en drie spelers inmiddels zijn getroffen door buikgriep.

"Omdat het mogelijk besmettelijk is, hebben we ze voor de zekerheid in het hotel in ons basiskamp gelaten. Het gaat wel weer beter met ze en ze sluiten op de wedstrijddag weer aan bij ons", liet bondscoach Janne Andersson weten.

Het gaat om de verdedigers Filip Helander en Pontus Jansson en middenvelder Marcus Rohdén. Alleen Jansson had tegen Zuid-Korea een basisplaats. Hij verving toen centraal achterin de zieke Victor Lindelöf.

De drie thuisgebleven spelers komen zaterdag alsnog van Krasnodar naar Sochi, waar om 20.00 uur Nederlandse tijd de krachtmeting met Duitsland begint. Achter de naam van de licht geblesseerde aanvaller Isaac Kiese Thelin staat een vraagteken.