Brazilië ontsnapt tegen Costa Rica op valreep aan nieuw puntverlies op WK

Brazilië kwam zondag niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Zwitserland en leek opnieuw punten te morsen. Pas in de eerste minuut van de extra tijd werd de ban gebroken. Philippe Coutinho, al trefzeker in het eerste groepsduel, punterde de bal van dichtbij binnen. Neymar maakte er in de 97e minuut ook nog 2-0 van. Voor de sterspeler van Brazilië is het zijn eerste treffer dit WK.

Brazilië leek tien minuten voor tijd al de uitgelezen kans te krijgen om op voorsprong te komen. Scheidsrechter Björn Kuipers wees naar de stip toen Neymar met veel misbaar naar de grond ging, maar video-arbiter Danny Makkelie floot zijn landgenoot vanuit zijn cabine in Moskou terug.

Brazilië staat met vier punten voorlopig bovenaan in groep E. In dezelfde poule staat om 20.00 uur nog de ontmoeting tussen Zwitserland en Servië op het programma. Costa Rica verloor de eerste wedstrijd al met 1-0 van Servië en is door de tweede nederlaag op rij uitgeschakeld.

Presenteerblaadje

Bondscoach Tite liet ondanks het teleurstellende gelijkspel tegen Zwitserland zijn basisteam bijna helemaal intact. Alleen de geblesseerde Danilo maakte rechts achterin plaats voor oud-PSV'er Fagner.

De vijfvoudig wereldkampioen werd met een afstandsschot van Coutinho meteen gevaarlijk, maar de eerste echt grote kans was voor Costa Rica. Celso Borges kreeg de bal op een presenteerblaadje van Cristian Gambao, maar die schoof de bal voorlangs.

Brazilië kreeg weinig grote kansen, maar wist na een klein half uur toch Keylor Navas te passeren. De doelman van Real Madrid kreeg echter terecht hulp van grensrechter Sander van Roekel, die zag dat Gabriel Jesus in buitenspelpositie stond.

Ook Neymar zocht lange tijd vergeefs naar zijn eerste treffer dit WK. De sterspeler van Paris Saint-Germain, die zich er zichtbaar aan stoorde dat Kuipers de overtredinkjes die op hem werden gemaakt niet met geel bestrafte, werd pas vroeg in de tweede helft gevaarlijk toen hij van dichtbij stuitte op Navas.

Kuipers

Het luidde een goede fase in van Brazilië, dat in het eerste kwartier rust meerdere uitstekende kansen liet liggen om te scoren. Jesus kopte van dichtbij op de lat, een inzet van Coutinho belandde via het been van een Costa Ricaanse verdediger naast het doel en Navas redde met de vingertoppen op een inzet van Neymar.

Costa Rica, dat vier jaar geleden op het WK in Brazilië pas in de kwartfinales na strafschoppen verloor van Nederland, liet de bal voornamelijk aan de tegenstander, maar deelde af en toe een speldenprikje uit. Aanvoerder Bryan Ruiz wist door goed ingrijpen van Miranda net geen ploeggenoot te bereiken.

Om toch nog de overwinning uit het vuur te slepen, legde Neymar in de tachtigste minuut scheidsrechter Kuipers in de luren. De Braziliaan ging gewillig naar het gras toen hij een handje op zijn shirt voelde, maar de toegekende penalty werd na het inschakelen van de videoscheidsrechter weer ingetrokken.

In blessuretijd ontsnapte een van de topfavorieten voor de wereldtitel alsnog aan twee verliespunten. Coutinho tikte op aangeven van Jesus de bevrijdende treffer binnen. Neymar verzilverde vlak voor het laatste fluitsignaal ook nog een late aanval, na een assist van invaller Douglas Costa.

De laatste speelronde in groep E staat woensdag op het programa. Brazilië neemt het dan om 20.00 uur in Moskou op tegen Servië. Het uitgeschakelde Costa Rica treedt op hetzelfde tijdstip in Nizjni Novgorod aan tegen Zwitserland.