Finnbogason pareert kritiek Messi op defensieve speelstijl IJsland

"In het voetbal is het niet zo dat er één manier is waarop je moet spelen. We hadden Messi kunnen plezieren door vaak de aanval te zoeken, maar dan had Argentinië met 5-0 gewonnen", zei Finnbogason op de persconferentie van IJsland in aanloop naar het WK-duel met Nigeria.

De ploeg van bondscoach Heimir Hallgrímsson frustreerde Argentinië afgelopen zaterdag door de vicewereldkampioen dankzij sterk verdedigen verrassend op een 1-1 gelijkspel te houden. IJsland kreeg de nodige kritiek voor het defensieve strijdplan, maar Finnbogason ziet dat juist als de kracht van het elftal.

"Je kunt op veel verschillende manieren tot een bepaald resultaat komen en wij doen dat op onze wijze", aldus de oud-speler van sc Heerenveen. "Het heeft ons al eerder succes gebracht. Mensen mogen daar hun mening over hebben, maar dat maakt ons echt helemaal niks uit."

Instagram

Finnbogason bezorgde IJsland tegen Argentinië niet alleen een zwaarbevochten punt door na 23 minuten de gelijkmaker binnen te werken, maar de 29-jarige aanvaller van FC Augsburg tekende ook voor de eerste treffer van IJsland ooit op een WK. Dat historische doelpunt heeft zijn leven overigens niet veel veranderd.

"Ik heb alleen wat meer volgers op Instagram gekregen", grapte Finnbogason. "Niet zoveel als Rurik Gislason (zijn ploeggenoot, red.), maar het gaat de goede kant op. Verder is het natuurlijk geweldig om het eerste doelpunt voor IJsland te maken op een WK; dat is iets wat je nooit meer vergeet."

Hoewel IJsland als underdog begon in groep D, heeft de verrassing van het EK 2016 een goede kans op een plek in de achtste finales. Nummer twee IJsland heeft net als Argentinië, dat donderdag met 3-0 verloor van Kroatië, één punt. De ploeg van Hallgrímsson komt bovendien vrijdag (17.00 uur) zelf nog in actie tegen Nigeria.