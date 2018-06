'Blamage Argentinië nieuwe zwarte dag voor Messi bij het nationale elftal'

"Onze ziel is gebroken door een selectie die niet goed genoeg is", schrijft de Argentijnse krant Olé. "Het is pijnlijk om deze spelers in actie te zien en het elftal een pak slaag te zien krijgen zonder dat Messi daar iets tegenover kan stellen. Wat een sof."

Bij rust was er nog weinig aan de hand voor Argentinië, dat donderdagavond met een 0-0-stand de kleedkamers opzocht. De vicewereldkampioen van vier jaar geleden legde echter een matige wedstrijd op de mat en kreeg daar na rust de rekening voor gepresenteerd. Een blunder van doelman Willy Caballero leidde uiteindelijk de 0-1 in, waarna Luka Modric en Ivan Rakitić Argentinië een bijzonder pijnlijke nederlaag bezorgden.

De meeste kritiek in de Argentijnse media is gericht op bondscoach Jorge Sampaoli, maar ook Messi moet het ontgelden. "De Messi van Argentinië is niet de Messi die we bij FC Barcelona zien", schrijft Olé. "Hij werd weliswaar niet geholpen door zijn ploeggenoten, maar hij was vaak niet bij het spel betrokken en kon zijn stempel niet drukken met een geniale actie."

Laatste kans

Ook de Argentijnse televisiezender TN spaart 126-voudig international Messi niet. "De aanvoerder van het elftal speelde slecht en was onzichtbaar tegen Kroatië. Tijdens het volkslied liet Messi zijn hoofd al zakken. Dat was het begin van weer een zwarte dag in de toch al turbulente geschiedenis van Messi bij het Argentijnse elftal. Hij heeft al meerdere finales verloren met het land, maar dit is een nieuw dieptepunt."

De Argentijnse krant Clarin benadrukt de reddeloosheid van het nationale elftal. "Argentinië begon al niet goed aan het WK en het lijkt alsof niemand bereid lijkt het land te redden. De fout van Caballero, het gebrek aan ideeën bij Sampaoli en de afwezigheid in het veld van Messi en diens ploeggenoten zijn tekenend voor de misère."

Hoewel Argentinië na twee wedstrijden in groep D nog maar één punt heeft - de ploeg van Sampaoli begon het WK met een verrassend gelijkspel tegen IJsland (1-1) - maakt 'La Albiceleste' nog steeds kans op een plek in de achtste finales.

Nummer twee IJsland heeft ook één punt en komt vrijdag om 17.00 uur in actie tegen Nigeria, dat zijn eerste duel van Kroatië verloor (0-2) en dus nog puntloos is. Argentinië sluit de groepsfase van het WK op 26 juni af met een wedstrijd tegen Nigeria.