Sampaoli weigert blunderende Caballero schuld te geven van verlies

"Dit verlies is mijn verantwoordelijkheid, want ik ben de coach. Ik heb het tactische plan voor deze wedstrijd bedacht", aldus een openhartige Sampaoli op zijn persconferentie na het duel in Nizhny Novgorod.

"Als ik een ander plan had bedacht, was de uitslag misschien veel beter geweest. Het is niet correct om de schuld bij Caballero te leggen. De coach is verantwoordelijk, en alleen de coach."

Caballero ging in de 53e minuut van het duel met Kroatië gruwelijk in de fout. De 36-jarige reservekeeper van Chelsea schoof de bal na een terugspeelpass zomaar in de voeten van Ante Rebic, die vervolgens met een fraaie volley de openingstreffer maakte.

De 0-1 was een klap die Argentinië, dat in zijn eerste groepsduel met 1-1 gelijkspeelde tegen IJsland, niet meer te boven kwam in het Nizhny Novgorod Stadium. In de laatste tien minuten tilden Luka Modric en Ivan Rakitic de score zelfs naar 0-3, waardoor de vicewereldkampioen op de rand van uitschakeling staat.

"Deze nederlaag doet heel veel pijn", zei Sampaoli. "Het is lang geleden dat ik als coach zoveel pijn heb gevoeld, omdat het zo speciaal is dat ik mijn geboorteland mag dienen. We zullen de Argentijnse fans om vergeving moeten vragen."

Mentaal geknakt

De 58-jarige Sampaoli vierde tussen 2012 en 2016 grote successen als bondscoach van Chili, maar sinds zijn aanstelling in juni 2017 heeft hij Argentinië nog niet aan de praat gekregen. De tweevoudig wereldkampioen won slechts zes van de dertien duels met Sampaoli op de bank.

De oud-trainer van Sevilla krijgt in eigen land veel kritiek op de speelwijze van 'La Albiceleste'. Na het duel met Kroatië confronteerden Argentijnse verslaggevers hem met het feit dat hij in de dertien interlands onder zijn leiding nog nooit met een ongewijzigd basisteam heeft gespeeld. Donderdag trad hij aan met drie andere spelers dan tegen IJsland en stelde hij ineens vier middenvelders en drie aanvallers op.

"Kroatië heeft een zeer sterke ploeg, maar ik dacht dat we veel druk op hen konden zetten, veel op hun helft konden spelen. Maar na de 0-1 raakten we volledig in de war, we waren mentaal geknakt en konden niet meer herstellen", reageerde Sampaoli. "Uiteindelijk heb ik deze wedstrijd waarschijnlijk niet op de juiste manier gelezen. De speelwijze pakte niet goed uit."

"Ik probeer altijd te zoeken naar de beste posities op het veld voor mijn spelers, maar het is ons niet gelukt om een formatie te vinden die het beste is voor Argentinië of Lionel Messi."

Messi

Sampaoli kon niet ontkennen dat hij er wederom niet in geslaagd was om Messi goed aan het voetballen te krijgen. De superster van FC Barcelona schoot maar één keer op doel tegen Kroatië. Dat was hem dit seizoen in officiële duels voor zijn club of land maar één keer eerder overkomen, in de uitwedstrijd tegen Chelsea in de achtste finales van de Champions League.

"De staat van het Argentijnse elftal zorgt ervoor dat je Messi niet goed kunt beoordelen", aldus Sampaoli. "Messi zit in een moeilijke positie omdat hij en het elftal momenteel niet goed samenwerken. Als coach moet ik dat accepteren."

Sampaoli hoopt via een zege dinsdag op Nigeria toch nog op kwalificatie voor de achtste finales. Zijn ploeg heeft één punt uit twee duels, vijf minder dan het al geplaatste Kroatië. IJsland (één punt) en Nigeria (nul punten) spelen vrijdag nog tegen elkaar vanaf 17.00 uur.

"We zullen alles moeten geven en hopen op de goede afloop. We hebben geen andere keuze meer", zei de geplaagde bondscoach. "We zullen gaan vechten voor onze laatste kans."