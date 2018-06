Modric wil nuchter te blijven na 'perfecte' wedstrijd tegen Argentinië

"We hebben onze eerste doelstelling gehaald", verwees Modric naar de snelle kwalificatie voor de achtste finales van de mondiale titelstrijd in Rusland.

"Maar laten we nu niet allemaal euforisch gaan doen. We moeten met beide voeten op de grond blijven staan. Dit is nog maar het begin. Het zal steeds moeilijker worden in het toernooi. Daarom moeten we van wedstrijd naar wedstrijd blijven leven. Dan kunnen we nog ver komen."

Volgens Modric, de maker van de 2-0 tien minuten voor tijd met een bekeken afstandsschot, had Kroatië tegen het hulpeloze Argentinië een "perfecte" wedstrijd gespeeld. "Vooral in de tweede helft. Toen waren we helemaal in balans, hadden we veel balbezit, en dwongen we veel kansen en gelukkig ook drie doelpunten af", zei hij.

"Het leek misschien makkelijk zoals wij van Argentinië wisten te winnen, maar dat was het uiteraard niet. Het was wel volledig verdiend. Deze zege zal ons veel vertrouwen geven voor de komende duels."

Bondscoach Zlatko Dalic was heel trots op zijn team. "Argentinië was niet van slag, wij waren gewoon heel goed", zei de Kroaat. "We mogen blij zijn omdat we veel dingen goed hebben gedaan en een sterk Argentinië met de beste speler ter wereld (Lionel Messi, red.) hebben verslagen. Maar we moeten ook kalm, nederig en gedisciplineerd blijven."

Koppositie

Kroatië won afgelopen zaterdag al met 2-0 van Nigeria en gaat met zes punten uit twee duels aan kop in groep D, gevolgd door IJsland, Argentinië (beide één punt) en het nog puntloze Nigeria.

IJsland en Nigeria staan vrijdag nog tegenover elkaar en met name de IJslanders kunnen bij een overwinning het Argentinië wel heel moelijk maken wat betreft een vervolg op dit WK.

Kroatië sluit de groepsfase aanstaande dinsdag af met de confrontatie tegen IJsland, maar daarin staat alleen dus nog slechts de eerste plaats op het spel.

Mochten de Kroaten koploper blijven, dan treffen ze de nummer twee van groep C, wat op dit moment nog Denemarken is, maar ook nog Frankrijk of Australië zou kunnen worden.

Kroatië slaagde er in de laatste drie keer dat het mee mocht doen aan het WK telkens niet in de knockout-fase te bereiken en behaalde met de derde plaats in 1998 vooralsnog de beste prestatie op het eindtoernooi.