Deschamps: 'Voor 5-0-zege van Frankrijk moet je niet op dit WK zijn'

"We hebben de knock-outfase bereikt, dus we zijn heel content", zei Deschamps op zijn persconferentie na de wedstrijd in Jekaterinenburg.

"De marge had groter kunnen zijn als we in de eerste helft onze kansen hadden benut. Voor rust was ons spel best leuk om naar te kijken, na rust waren we meer efficiënt en solide. In de tweede helft konden we de bal niet voldoende in de ploeg houden, dus toen hebben we vooral verdedigd. We hebben uiteindelijk genoeg gedaan voor de zege."

Titelkandidaat Frankrijk, die in de eerste groepswedstrijd (2-1-zege op Australië) ook nog niet kon overtuigen, won van Peru door een goal van de pas negentienjarige Kylian Mbappé in de 34e minuut. In de laatste 45 minuten probeerden de Zuid-Amerikanen uitschakeling te voorkomen, maar ze kwamen amper door de Franse defensie.

Deschamps had geen behoefte om zich te verontschuldigen voor het meer verdedigende spel van zijn ploeg in de tweede helft.

"Als je Frankrijk met 5-0 wil zien winnen, moet je niet naar dit WK komen. Ik heb Spanje ook zien verdedigen in de laatste tien minuten van zijn duel met Iran. Wij hebben vandaag goed verdedigd. Maar als we de bal veroverden, verloren we die ook snel weer. Dat zullen we moeten verbeteren."

Veel potentie

Ricardo Gareca, de bondscoach van Peru, wilde zijn team niks verwijten na de tweede nederlaag en uitschakeling bij de eerste WK-deelname sinds 1982 van de nummer elf van de FIFA-ranking.

"We hadden andere verwachtingen voor dit toernooi, maar de spelers hebben er in beide wedstrijden alles aan gedaan", stelde Gareca. "Ik kan mijn ploeg niks kwalijk nemen, behalve dat we geen goede resultaten hebben behaald."

"Deze ervaring zal desondanks goed zijn voor mijn spelers. We moeten ons realiseren dat het Peruaanse elftal heel veel potentie heeft."

Gareca loofde de Peruaanse fans, die zorgden voor een soort thuiswedstrijd in Jekaterinenburg. "Onze supporters waren ongelooflijk. Het doet pijn dat we hen geen goal of een betere uitslag hebben kunnen geven. We zullen er alles aan doen om de fans in ieder geval nog één overwinning te schenken."

Peru sluit zijn WK dinsdag af met een wedstrijd tegen Australië. De ploeg van Bert van Marwijk moet winnen om Denemarken nog van de tweede plaats te stoten in poule C en zich samen met Frankrijk te plaatsen voor de achtste finales.