Argentinië moet vrezen voor uitschakeling op WK na nederlaag tegen Kroatië

Ante Rebic, Luka Modric en Ivan Rakitić namen in respectievelijk de 53e, 81e en 90e minuut de doelpunten voor hun rekening in de verder weinig hoogstaande en vooral harde wedstrijd in Nizjni Novgorod.

Argentinië heeft door de nederlaag en het gelijkspel van afgelopen zaterdag tegen IJsland (1-1) slechts één punt uit twee duels en bezet daarmee voorlopig de schamele derde plaats in groep D.

Kroatië plaatste zich dankzij de tweede zege - eerder werd Nigeria met 2-0 verslagen - na Rusland, Uruguay en Frankrijk als vierde land voor de achtste finales.

Kroatië gaat aan kop in groep D met zes punten, gevolgd door IJsland, Argentinië (beide één punt) en Nigeria (nul punten). IJsland en Nigeria hebben echter een duel tegoed en staan vrijdag tegenover elkaar.

Tagliafico

Met Ajacied Nicolás Tagliafico in de basis begon Argentinië stroef aan de wedstrijd tegen Kroatië en had het al na vijf minuten spelen op een 0-1-achterstand kunnen staan, ware het niet dat doelman Willy Caballero een goede redding in huis had op een schuiver in de verre hoek van Ivan Perišić.

De Argentijnen herpakten zich daarna en waren zelf in de dertiende minuut dicht bij de 1-0, maar een inzet van Maximiliano Meza werd ternauwernood geblokt door Sime Vrsaljko.

Het was voor de ploeg van de bekritiseerde bondscoach Jorge Sampaoli het startsein om wat verder naar voren te voetballen en dat had in de dertigste minuut alsnog tot de voorsprong moeten leiden, maar Enzo Pérez miste voor zo'n beetje een open doel.

Kroatië kon er in die fase maar weinig tegenover stellen, maar kreeg uit het niets drie minuten later eveneens een enorme kans op de openingstreffer. Mario Mandžukić kopte uit een vlijmscherpe voorzet van Marcelo Brozović van dichtbij naast.

Caballero

Argentinië verviel in de tweede helft op onverklaarbare wijze weer in oude fouten en daar kreeg het met de 0-1 van Rebic al vrij vlot de rekening voor gepresenteerd.

Rebic, die voor rust ontsnapte aan een directe rode kaart na een overtreding op Eduardo Salvio, mocht daarvoor Caballero dankbaar zijn. De keeper schoof een terugspeelbal zo in de voeten van de aanvaller, die het vervolgens met een volley wel fraai afmaakte.

Argentinië ging in de resterende 35 minuten met invallers Gonzalo Higuaín en Paulo Dybala vol op jacht naar de gelijkmaker en via de tot dan toe onzichtbare Lionel Messi kwam die er ook bijna, maar het geluk ontbrak.

Kroatië profiteerde ruim tien minuten voor tijd optimaal van de geboden ruimte en strooide in de persoon van Modric (afstandsschot) en Rakitic (rebound) nog wat extra zout in de Argentijnse wonden.