WK-programma 22 juni: IJsland gaat tegen Nigeria voor eerste WK-zege ooit

14.00 uur, Zenit Arena in Sint-Petersburg: Brazilië-Costa Rica 2-0

17.00 uur, Volgograd Arena in Volgagrad: IJsland-Nigeria

De Nigerianen kunnen zich geen nederlaag meer veroorloven, nadat de eerste groepswedstrijd met 2-0 verloren werd van Kroatië. IJsland kende juist een goede start met een verrassend punt tegen Argentinië (1-1).

De enige eerdere ontmoeting tussen Nigeria en IJsland is lang geleden. Op 22 augustus 1981 wonnen de IJslanders in Reykjavik met 1-0 door een goal van Marteinn Geirsson.

Weetje over de wedstrijd: IJsland kan de eerste WK-debutant worden sinds Senegal in 2002 die ongeslagen blijft in de eerste twee wedstrijden. De Senegalezen kwamen zelfs de eerste vier wedstrijden zonder nederlaag door, waarna Turkije in de kwartfinales met 1-0 te sterk was.

Speler om in de gaten te houden: Verdediger William Troost-Ekong werd geboren in Haarlem en speelde in de Eredivisie voor FC Groningen en FC Dordrecht. Hij was zelfs jeugdinternational voor Nederland, maar vanwege zijn Nigeriaanse vader kon hij in 2015 voor dat land kiezen. Op dit WK is Troost-Ekong, die tegenwoordig bij het Turkse Bursaspor onder contract staat, basisspeler voor de Nigerianen.

20.00 uur, Kaliningrad-stadion in Kaliningrad: Servië-Zwitserland

Na het spektakelstuk Spanje-Portugal (3-3) is Servië tegen Zwitserland het tweede Europese affiche van dit WK. Beide landen zijn het toernooi verdienstelijk begonnen; de Zwitsers speelden met 1-1 gelijk tegen topfavoriet Brazilië en de Serviërs wonnen met 1-0 van Costa Rica.

Weetje over de wedstrijd: De Zwitsers kunnen met vertrouwen naar het treffen met Servië toewerken, want de drie vorige keren dat ze met een gelijkspel aan het WK begonnen (1938, 1994 en 2006) gingen ze door naar de volgende ronde.

Speler om in de gaten te houden: De kans is groot dat een van de smaakmakers aan Servische kant volgend seizoen in de Eredivisie speelt. Volgens De Telegraaf is Dusan Tadic akkoord met Ajax, dat het recordbedrag van 17,1 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder van Southampton overheeft. Omdat de transfer nog niet rond is, is voor Ajax misschien wel te hopen dat de 29-jarige Tadic niet al te best speelt. Concurrentie van andere clubs kan de prijs immers verder opdrijven.

Programma 23 juni

14.00 uur, Moskou: België-Tunesië (groep G)

17.00 uur, Rostov: Zuid-Korea-Mexico (groep F)

20.00 uur, Sochi: Duitsland-Zweden (groep F)