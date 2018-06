Argentinië opnieuw met Ajacied Tagliafico in basis tegen Kroatië

De Ajacied fungeert net als afgelopen zaterdag in het openingsduel met IJsland (1-1) als linksback en vormt samen met Gabriel Mercado en Nicolás Otamendi de driemansverdediging van de Argentijnen.

Gabriel Mercado, Enzo Pérez en Marcos Acuña verschijnen ten opzichte van de confrontatie tegen IJsland aan de aftrap tegen Kroatië, wat ten koste gaat van Marcos Rojo, Lucas Biglia en Ángel Di María.

Lionel Messi zinspeelt tegen Kroatië ongetwijfeld op revanche. De sterspeler van FC Barcelona miste tegen IJsland een strafschop, waarna hij in eigen land de nodige kritiek te verduren kreeg.

Plaatsen

Kroatië won zaterdag wel, eenvoudig met 2-0 van een zwak Nigeria en kan zich met een overwinning op Argentinië vroegtijdig plaatsen voor de achtste finales.

Bondscoach Zlatko Dalic wijzigt ondanks het overtuigende optreden tegen Nigeria zijn formatie op één plaats: Andrej Kramaric moet op het middenveld zijn plek afstaan aan Marcelo Brozovic.

Argentinië-Kroatië vangt donderdag om 20.00 uur aan in het Nizjni Novgorod Stadion in Nizjni Novgorod en staat onder leiding van de Oezbeekse scheidsrechter Ravshan Irmatov. IJsland en Nigeria spelen vrijdag om 17.00 uur in de Volgograd Arena in Wolgograd het andere duel in groep D.

De nummers één en twee van de poule bereiken de achtste finales en nemen het daarin op tegen respectievelijk de nummer twee en de nummer één van groep C, waarin Frankrijk na twee wedstrijden aan kop gaat en Denemarken de runner-up is.

Opstelling Argentinië: Caballero; Mercado, Otamendi, Tagliafico; Salvio, Mascherano, Pérez, Acuña; Messi, Agüero en Meza.

Opstelling Kroatië: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Modric, Brozovic, Rebic; Mandzukic en Perisic.