Frankrijk naar achtste finales WK door zege op uitgeschakeld Peru

Kylian Mbappé kroonde zich in Jekaterinenburg tot matchwinner. De aanvaller van Paris Saint-Germain tekende in de 34e minuut met zijn eerste WK-treffer voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Frankrijk speelde net als in zijn eerste wedstrijd tegen Australië (2-1-winst) nog niet groots, maar de wereldkampioen van 1998 is met zes punten uit twee duels wel door naar de tweede ronde.

In groep A verzekerden gastland Rusland en Uruguay zich woensdag al van een plek bij de laatste zestien. Peru - dat voor het eerst sinds 1982 meedoet aan het WK - voegt zich bij Marokko, Egypte en Saoedi-Arabië als ploegen die na twee groepsduels al uitgeschakeld zijn.

Het Australië van bondscoach Bert van Marwijk speelde eerder op donderdag met 1-1 gelijk tegen Denemarken en heeft met één punt uit twee duels nog kans op de achtste finales. Dan moeten de 'Socceroos' dinsdag wel winnen van Peru en moet Denemarken verliezen van Frankrijk. De Denen hebben nu drie punten meer (vier om één) en een beter doelsaldo (+1 om -1) dan de Australiërs.

Minder balbezit

De Franse bondscoach Didier Deschamps slachtofferde Ousmane Dembélé en Corentin Tolisso na het matige eerste optreden van zijn elftal in Rusland. Zij werden tegen Peru in de basis vervangen door Olivier Giroud en Blaise Matuidi.

Die wisselingen zorgden er niet voor dat 'Les Bleus' in hun tweede duel wel een uitroepteken zetten achter hun favorietenrol op dit WK. Frankrijk had minder balbezit dan Peru (44 om 56 procent) en kwam zeker in de tweede helft tot weinig kansen.

Een enigszins gelukkige treffer na ruim een halfuur spelen bleek wel genoeg voor de drie punten. Een schot van Giroud werd gekraakt door de Peruaanse verdediger Alberto Rodríguez, waardoor de bal over het hoofd van keeper Pedro Gallese heen ging. Mbappé kon vervolgens van heel dichtbij binnen tikken.

Het supertalent van PSG, die donderdag precies 19 jaar en 183 dagen oud is, werd zo de jongste Franse doelpuntenmaker ooit op een WK. Hij neemt die titel over van David Trezeguet, die in 1998 20 jaar en 246 dagen oud was toen hij scoorde in het groepsduel met Saoedi-Arabië.

Niet onverdiend

De voorsprong van de Fransen was niet geheeld onverdiend, want de ploeg van Deschamps had tot de 1-0 de meeste kansen gehad. Antoine Griezmann en Paul Pogba schoten net naast, Raphaël Varane kopte net voorlangs.

Peru kreeg in het eerst halfuur één mogelijkheid. Aanvoerder Paulo Guerrero, die nu wel in de basis mocht beginnen van bondscoach Ricardo Gareca, kwam vrij maar stuitte op doelman Hugo Lloris.

In de tweede helft bracht Gareca met oud-PSV'er Jefferson Farfán extra aanvallende stootkracht in het veld en de nummer elf van de FIFA-ranking kwam ook iets beter in zijn spel. Toch was Peru maar één keer echt dicht bij een treffer. In de 50e minuut knalde Pedro Aquino de bal van een meter of 25 op de kruising achter Lloris.

Een kwartier voor tijd schoot Farfan na een spectaculaire actie nog in het zijnet, maar dat was niet de aanzet voor een Zuid-Amerikaans slotoffensief. Peru strandt daardoor voor de derde keer in vijf WK-deelnames in de groepsfase, terwijl Frankrijk voor de derde keer deze eeuw de achtste finales bereikt.