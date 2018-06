Van Marwijk vindt dat Australië drie punten meer had moeten hebben

"We hebben zeer goed gespeeld, Denemarken was bang voor ons. En dat tegen de nummer twaalf van de wereldranglijst", zei Van Marwijk na afloop van de wedstrijd in de Samara Arena in Samara.

"We hebben niet verloren, dat is goed. Maar net als tegen Frankrijk heb ik het gevoel dat we meer hadden verdiend. Ik vind echt dat we vier punten uit twee wedstrijden hadden moeten hebben. We missen alleen net het laatste stukje van de puzzel."

Australië kwam tegen Denemarken al snel op achterstand door een doelpunt van Christian Eriksen, maar nog voor rust tekende aanvoerder Mile Jedinak uit een strafschop voor de gelijkmaker.

De 'Socceroos' kregen in de tweede helft een aantal goede kansen op de winnende treffer, maar ze moesten uiteindelijk genoegen nemen met een remise.

Volgende ronde

Australië is met één punt uit twee wedstrijden nog niet geheel kansloos voor een ticket voor de achtste finales. Ze sluiten dinsdag de groepsfase af tegen het al uitgeschakelde Peru en hebben dan een overwinning nodig om kans te maken op een plek bij de eerste twee in de poule.

Het al gekwalificeerde Frankrijk voert met zes punten groep C aan, gevolgd door Denemarken (vier punten), Australië (één punt) en het nog puntloze Peru.

"We moeten ons nu alleen maar concentreren op het duel met Peru. Op de rest, of we ons nog kunnen kwalificeren voor de volgende ronde, hebben we geen invloed", aldus Van Marwijk, die in januari bij zijn aanstelling als keuzeheer van Australië duidelijk maakte dat het zijn doel was om de achtste finales te bereiken in Rusland.

Hareide

Bondscoach Age Hareide van Denemarken vond dat zijn spelers een vermoeide indruk maakten tegen Australië en kon dan ook goed leven met het gelijkspel.

"Je zag dat ze steeds vermoeider werden gedurende de wedstrijd. Met een aantal wissels probeerden we weer wat energie in de ploeg te krijgen, maar ons spel was onrustig", stelde de Noor.

"We leden te veel balverlies, kregen te veel counters tegen en moesten te veel rennen. Dat kostte veel kracht, maar dat hoort bij het WK. Australië is een goed team, Frankrijk had geluk dat ze in de eerste groepswedstrijd met 2-1 wonnen van de Australiërs. We wisten dus dat het een zware wedstrijd zou worden."