Van Marwijk en Australië houden kans op achtste finale na punt tegen Denen

De Denen kwamen al snel op voorsprong door een hard schot van sterspeler Christian Eriksen, maar vlak voor rust werd het gelijk. Aanvoerder Mile Jedinak benutte een strafschop die was toegekend op advies van de videoarbiter.

Australië was het WK begonnen met een kleine nederlaag tegen Frankrijk (2-1) en heeft door het punt tegen de Denen nog een kans op de achtste finales.

Denemarken, waar Ajacied Lasse Schöne en Feyenoorder Nicolai Jörgensen in de basis begonnen, staat na het gelijkspel tegen de Australiërs, op vier punten. Eerder werd Peru met 1-0 verslagen.

Frankrijk won later op donderdag met 1-0 van Peru, waardoor de Fransen zich al hebben gekwalificeerd voor de knock-outfase en de Peruvuanen al zijn uitgeschakeld.

Eriksen

Nadat Australië in Samara voor de eerste dreiging had gezorgd (kopbal Mathew Leckie over) was het aan de andere kant in de zevende minuut al raak. Feyenoord-spits Jörgensen legde bal knap klaar, waarna Eriksen hard raak schoot.

Denemarken domineerde en leek op weg naar de 2-0. Doelman Mathew Ryan kon een schot van Pione Sisto echter keren en Jörgensen kopte van dichtbij naast.

Halverwege de eerste helft kwam de ploeg van Van Marwijk er steeds meer uit en kregen de Denen het moeilijker. Bij een van de gevaarlijke momenten kreeg Yussuf Poulsen de bal tegen zijn hand en besloot arbiter Antonio Mateu Lahoz op aangeven van de VAR een penalty te geven.

Aanvoerder Jedinak scoorde eerder tegen Frankrijk al vanaf elf meter en was ook nu weer succesvol. Het was al de elfde strafschop dit toernooi en dat zijn er meer dan tijdens de gehele groepsfase van het WK in 2014 (tien).

Herpakken

De ploeg van de Deense bondscoach Age Hareide had tijdens de rust even tijd om zich te herpakken na de tegenslag en even leek het daar ook op, maar na een minuut of tien daalde het niveau behoorlijk.

Gaandeweg werden de Australiërs zelfs alsmaar gevaarlijker. Leckie, Aaron Mooy en Tom Rogic stichtten gevaar, maar het broodnodige doelpunt leverde dat niet op voor de 'Socceroos'.

In de absolute slotfase golfde het spel op en neer, maar bleven de beste kansen voor het elftal van Van Marwijk, waarbij de negentienjarige Daniel Arzani op keeper Kasper Schmeichel stuitte en ook Leckie faalde in de afronding. Australië kreeg met een gelijkspel wellicht te weinig.