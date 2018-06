FIFA veroordeelt uitspraken Amrabat en steunt arbiter Geiger

De voormalig PSV'er was niet blij met de manier waarop de Amerikaan floot en stelde dat de arbiter in de rust om het shirt van Portugees Pepe vroeg.

"Ik weet niet wat hij gewend is, maar hij was zwaar onder de indruk van Cristiano Ronaldo. En ik hoorde van Pepe dat hij in de rust vroeg of hij Pepe's shirt mocht. Waar hebben we het dan over? Het is een WK, geen circus hier", zei Amrabat bij de NOS.

De wereldvoetbalbond baalt van de reactie van de Marokkaan. "De heer Geiger ontkent met klem dat hij om een shirt heeft gevraagd en de FIFA veroordeelt de uitspraken", staat in de verklaring.

"FIFA-scheidsrechters krijgen heldere instructies met betrekking tot hun gedrag en relatie tot de teams op het WK. De heer Geiger heeft zich ook op die voorbeeldige en professionele manier gedragen."

Helm

Amrabat hield de gemoederen rond Portugal-Marokko sowieso al flink bezig, want hij verscheen ondanks een hersenschudding aan de aftrap. De vleugelspeler droeg een helm, maar deed die al snel af vanwege de warmte.

Het meespelen kwam hem op flinke kritiek van spelersvakbond FIFpro te staan. "Vier jaar geleden bij het WK in Brazilië hebben we enkele keren gezien dat spelers bij hoofdletsel niet juist werden behandeld. Het is triest om te moeten constateren dat dit nog steeds gebeurt", liet de organisatie weten.

Marokko ging door een vroeg doelpunt van Ronaldo met 1-0 ten onder tegen de Portugezen en is daardoor uitgeschakeld op het WK. De ploeg van onder anderen Ajacied Hakim Ziyech en Feyenoorder Karim El Ahmadi verloor eerder al met dezelfde cijfers van Iran.

In de laatste groepswedstrijd is Spanje maandag om 20.00 uur de tegenstander. Portugal en Iran nemen het tegelijkertijd tegen elkaar op.