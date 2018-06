Op de achtste dag van het WK in Rusland staan weer drie wedstrijden op het programma. In groep C spelen Denemarken en Australië om 14.00 uur tegen elkaar en drie uur later staat ook Frankrijk-Peru op het programma. Argentinië en Kroatië vormen in groep D om 20.00 uur het slotstuk van de donderdag. Volg alle verrichten in ons liveblog.